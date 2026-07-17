Presa: Administrația Trump trimite în Israel avioane suplimentare de realimentare.

Administrația președintelui american Donald Trump a informat Israelul că va trimite în țară zeci de avioane de realimentare înaintea unei posibile extinderi a operațiunilor militare împotriva Iranului.

Despre acest lucru au raportat trei oficiali americani și israelieni pentru Axios, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit sursei, după ce la începutul săptămânii, în cadrul unei ședințe în Camera de Situații, lui Trump i-au fost prezentate mai multe planuri militare noi, președintele SUA „analizează posibilitatea unei ofensive majore împotriva Iranului, care în amploare va depăși loviturile actuale din zona Strâmtorii Ormuz”.

Trump nu a luat încă o decizie finală, dar este probabil pregătit pentru o escaladare a conflictului. Potrivit oficialilor americani și israelieni, Trump ar putea da ordinul de escaladare a conflictului în zilele următoare.

În prezent, SUA dispun de aproximativ 30 de avioane de realimentare în zbor la Aeroportul Internațional Ben Gurion, în apropiere de Tel Aviv, și un număr similar la aeroportul Ramon din sudul Israelului.

Oficialii israelieni susțin că SUA intenționează să trimită încă câteva zeci de avioane de realimentare în zilele următoare.

De asemenea, au menționat că militarii americani preferă să utilizeze avioanele de realimentare de la aeroportul „Ben Gurion”, deoarece celelalte baze aeriene din regiune sunt mai vulnerabile în fața atacurilor iraniene și mai puțin sigure pentru avioanele americane.

Potrivit Axios, creșterea prezenței militare americane a devenit subiect de dispute politice în Israel, deoarece un număr mare de avioane de realimentare la Aeroportul Internațional Ben Gurion ar putea provoca perturbări în traficul aerian civil în plin sezon turistic de vară.