theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
17 Iulie 2026, 23:52
19 765
Copiază linkul
Link copiat

Presa: Administrația Trump trimite în Israel avioane suplimentare de realimentare

Administrația președintelui american Donald Trump a informat Israelul că va trimite în țară zeci de avioane de realimentare înaintea unei posibile extinderi a operațiunilor militare împotriva Iranului.

Presa: Administrația Trump trimite în Israel avioane suplimentare de realimentare.
Presa: Administrația Trump trimite în Israel avioane suplimentare de realimentare.

Despre acest lucru au raportat trei oficiali americani și israelieni pentru Axios, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit sursei, după ce la începutul săptămânii, în cadrul unei ședințe în Camera de Situații, lui Trump i-au fost prezentate mai multe planuri militare noi, președintele SUA „analizează posibilitatea unei ofensive majore împotriva Iranului, care în amploare va depăși loviturile actuale din zona Strâmtorii Ormuz”.

Trump nu a luat încă o decizie finală, dar este probabil pregătit pentru o escaladare a conflictului. Potrivit oficialilor americani și israelieni, Trump ar putea da ordinul de escaladare a conflictului în zilele următoare.

În prezent, SUA dispun de aproximativ 30 de avioane de realimentare în zbor la Aeroportul Internațional Ben Gurion, în apropiere de Tel Aviv, și un număr similar la aeroportul Ramon din sudul Israelului.

Oficialii israelieni susțin că SUA intenționează să trimită încă câteva zeci de avioane de realimentare în zilele următoare.

De asemenea, au menționat că militarii americani preferă să utilizeze avioanele de realimentare de la aeroportul „Ben Gurion”, deoarece celelalte baze aeriene din regiune sunt mai vulnerabile în fața atacurilor iraniene și mai puțin sigure pentru avioanele americane.

Potrivit Axios, creșterea prezenței militare americane a devenit subiect de dispute politice în Israel, deoarece un număr mare de avioane de realimentare la Aeroportul Internațional Ben Gurion ar putea provoca perturbări în traficul aerian civil în plin sezon turistic de vară.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici