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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 August 2026, 11:50
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Premierul Marii Britanii, criticat pentru concediu avut după două săptămâni de la preluarea mandatului

Prim-ministrul Marii Britanii, Andy Burnham, va fi în concediu până la sfârșitul săptămânii, iar adversarii îl acuză de o atitudine neserioasă față de muncă.

Premierul Marii Britanii, criticat pentru concediu avut după două săptămâni de la preluarea mandatului.
Premierul Marii Britanii, criticat pentru concediu avut după două săptămâni de la preluarea mandatului.

Despre aceasta, după cum scrie "Европейская правда", informează The Times.

După cum a devenit cunoscut, consilierii au insistat ca premierul să își pună în aplicare planurile privind concediul după campania epuizantă pentru alegeri parțiale din Makerfield, urmată de pregătirile pentru preluarea funcției de premier.

La Downing Street au refuzat să spună unde pleacă premierul în concediu familial. El va fi însoțit de paznici personali.

Reprezentantul oficial al lui Bernaem a declarat: „Guvernul continuă să lucreze în regim obișnuit, iar premierul rămâne în contact cu membrii Guvernului, organizează ședințe și primește rapoarte regulate privind activitățile guvernamentale".

Louise Hay, prim-secretarul de stat, va fi ministrul cu cel mai înalt rang în guvern care va lucra oficial în această săptămână, dar surse subliniază că nu va fi prim-ministru interimar.

Lee Anderson, liderul partidului Reform UK, l-a acuzat pe Bernaem că se sustrage de la muncă.

„După ce a stat în funcție doar două săptămâni, Andy Bernaem este deja obosit. După ce a renunțat la o serie de promisiuni pentru care nu au fost alocate fonduri și a permis ca peste 2.000 de migranți ilegali să pătrundă în țara noastră, a fugit în străinătate ca să se distreze. Nu este premierul care să trateze conducerea cu seriozitate", a declarat el.

În mod obișnuit, Downing Street nu publică detalii despre planurile de deplasare ale premierului din motive de securitate națională.

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