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eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Septembrie 2026, 21:42
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Premierul Cehiei cere Europei și SUA să-i forțeze pe Zelenski și Putin să negocieze

Acordurile privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să fie încheiate pentru securitatea Europei.

Premierul Cehiei cere Europei și SUA să-i forțeze pe Zelenski și Putin să negocieze.
Premierul Cehiei cere Europei și SUA să-i forțeze pe Zelenski și Putin să negocieze.

Trebuie să-i obligăm pe liderii țărilor să se așeze la masa negocierilor. Acest lucru l-a declarat premierul Cehiei, Andrej Babiš, la Summitul de Apărare de la Praga, transmite rbc.ua.

Potrivit lui Babiš, Europa și SUA trebuie să oprească războiul pe cale diplomatică. În caz contrar, războiul Rusiei împotriva Ucrainei va duce la al Treilea Război Mondial.

"Trebuie să oprim acest război. Este clar că Putin este agresorul, el face într-adevăr ceva inacceptabil… Europa, împreună cu SUA, trebuie să-i oblige atât pe președintele Zelenski, cât și pe președintele Putin să se așeze la masa negocierilor. Diplomația nu este o slăbiciune. Este singura cale de urmat", a declarat el.

Babiš este convins că președintele SUA, Donald Trump, transmite un semnal clar: acest război este, înainte de toate, o problemă europeană.

Europa, potrivit lui Babiš, este "dureros de pasivă, complet incapabilă sau nu dorește să acționeze".

Premierul Cehiei a menționat că războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei durează cu 99 de zile mai mult decât Primul Război Mondial. Iar țările lumii trebuie să prevină un conflict global.

"Avem nevoie de o conducere europeană puternică... Prețul ezitării noastre actuale este devastator... Nu mi-e teamă să spun asta cu voce tare: drumul pe care merge acum lumea nu duce spre securitate. El duce direct la porțile iadului. Ne conduce spre al Treilea Război Mondial", a declarat el.

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