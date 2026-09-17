Premierul Carney, despre amenințările lui Trump: Nimeni nu poate dicta Canadei.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat, ca răspuns la amenințările președintelui SUA, Donald Trump, că aprofundarea relațiilor țării sale cu Uniunea Europeană este un proces pozitiv și că Ottawa nu va ceda presiunilor.

„Această alianță este un proces pozitiv. Iată răspunsul meu pentru președintele american”, a declarat Carney, transmite politico.eu.

Premierul consideră că „o Canada mai puternică, mai rezilientă îi va face un partener mai eficient pentru Statele Unite”. El a subliniat că „canadienii sunt uniți în privința faptului că nimeni nu le va spune în ce limbă să vorbească” și că „nimeni nu ne va dicta cultura sau cu cine putem încheia acorduri”.

Cu o zi înainte, Donald Trump a amenințat să impună taxe vamale ridicate împotriva Uniunii Europene sau să înceteze comerțul în mai multe domenii, dacă Canadei îi va fi acordat statutul de membru asociat al UE. Totodată, Trump a numit „ridicolă” perspectiva aderării Canadei la UE, iar Ottawa — „un partener comercial îngrozitor”.