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eurointegration.com.ua logoeurointegration
14 Septembrie 2026, 12:10
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Premierul Canadei a anunțat intenția de a crea o „alianță unică" cu UE

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a anunțat planuri de a începe negocieri privind o „alianță unică" cu UE. Totodată, Carney a subliniat că nu este vorba despre aderarea Canadei la UE.

Premierul Canadei a anunțat intenția de a crea o „alianță unică" cu UE.
Premierul Canadei a anunțat intenția de a crea o „alianță unică" cu UE.

„Nu aspirăm să devenim membri ai Uniunii Europene. Ceea ce ne dorim, și despre care vom începe negocierile, este o alianță unică cu Uniunea Europeană. Împărtășim aceleași valori, avem aceleași priorități, iar punctele noastre forte se completează foarte bine reciproc", a declarat el, relatează eurointegration.com.ua, citând cbc.ca.

Declarația lui Carney a fost făcută după ce, sâmbătă, publicația Wall Street Journal a relatat că acesta urmărește activ consolidarea relațiilor Canadei cu UE și i-a însărcinat pe membrii echipei sale să identifice cele mai ambițioase opțiuni care nu presupun aderarea deplină.

În plus, potrivit publicației, Carney a propus ca Canada să adopte un nou statut de "membru asociat".

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