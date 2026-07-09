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9 Iulie 2026, 23:40
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Premierul belgian a luat acasă revolverul primit cadou de la Erdogan, fără să știe despre el

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, a aflat abia după întoarcerea în țară de la summitul NATO că a adus cu el un revolver oferit de președintele turc și a fost foarte surprins.

Premierul belgian a luat acasă revolverul primit de la Erdogan, fără să știe despre el.
Premierul belgian a luat acasă revolverul primit de la Erdogan, fără să știe despre el.

Recep Tayyip Erdogan a oferit fiecărui lider al țărilor NATO, la summitul de la Ankara, un cadou diplomatic — un revolver cu numele destinatarului gravat pe țeavă și șase cartușe, transmite belganewsagency.eu.

De Wever, potrivit publicației, a aflat despre conținutul cadoului abia după aterizarea pe aeroportul militar din Melsbroek. Descoperind arma, premierul a predat-o poliției aeroportului, iar revolverul a fost depozitat într-un seif pentru arme.

Premierul britanic Keir Starmer a lăsat cadoul în Turcia, deoarece importul de arme în Regatul Unit este interzis, în ciuda notei atașate cadoului de Erdogan privind scutirea de restricțiile de export.

Reprezentantul cancelarului german Merz a declarat că revolverul a fost predat ambasadei pentru a fi înregistrat legal și inclus în colecția de cadouri oficiale. Prim-ministrul Olandei, Rob Jetten, și-a lăsat exemplar la ambasadă pentru dezactivare și păstrare.

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