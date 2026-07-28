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28 Iulie 2026, 09:15
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Premierul Armeniei sugerează că țara ar putea organiza un referendum privind aderarea la UE

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, a declarat în discuția cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, că în țară ar putea fi organizat un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană.

Premierul Armeniei sugerează că țara ar putea organiza un referendum privind aderarea la UE.
Premierul Armeniei sugerează că țara ar putea organiza un referendum privind aderarea la UE.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina cu referire la radioul armean „Radio Libertatea”.

Potrivit publicației, ieri, 27 iulie, Pașinian a vorbit pentru prima dată cu Putin după alegerile parlamentare din iunie.

Conform declarației guvernului armean, Pașinian a îndemnat Moscova să ia măsuri din cauza restricțiilor impuse de Federația Rusă la importul produselor din Armenia. El a explicat că aceste măsuri contravin acordurilor bilaterale și regulilor Uniunii Economice Eurasiatice (UEEA).

Între timp, la Kremlin, prezentând detaliile negocierilor, s-a comunicat că Putin a subliniat necesitatea ca Pașinian să organizeze cât mai curând un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană sau continuarea apartenenței la UEEA.

Serviciul de presă al guvernului Armeniei menționează că Pașinian i-a spus lui Putin următorul lucru: referendum poate fi, dar doar după ce țara va depune oficial cererea de aderare la UE.

Reamintim că în martie 2025 parlamentul Armeniei a adoptat în a doua lectură proiectul de lege privind eurointegrarea. Acest document îndemna guvernul să înceapă procesul de aderare la UE.

Sursă
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