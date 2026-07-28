Premierul Armeniei sugerează că țara ar putea organiza un referendum privind aderarea la UE.

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, a declarat în discuția cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, că în țară ar putea fi organizat un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina cu referire la radioul armean „Radio Libertatea”.

Potrivit publicației, ieri, 27 iulie, Pașinian a vorbit pentru prima dată cu Putin după alegerile parlamentare din iunie.

Conform declarației guvernului armean, Pașinian a îndemnat Moscova să ia măsuri din cauza restricțiilor impuse de Federația Rusă la importul produselor din Armenia. El a explicat că aceste măsuri contravin acordurilor bilaterale și regulilor Uniunii Economice Eurasiatice (UEEA).

Între timp, la Kremlin, prezentând detaliile negocierilor, s-a comunicat că Putin a subliniat necesitatea ca Pașinian să organizeze cât mai curând un referendum privind aderarea la Uniunea Europeană sau continuarea apartenenței la UEEA.

Serviciul de presă al guvernului Armeniei menționează că Pașinian i-a spus lui Putin următorul lucru: referendum poate fi, dar doar după ce țara va depune oficial cererea de aderare la UE.

Reamintim că în martie 2025 parlamentul Armeniei a adoptat în a doua lectură proiectul de lege privind eurointegrarea. Acest document îndemna guvernul să înceapă procesul de aderare la UE.