theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Iulie 2026, 18:45
16
Copiază linkul
Link copiat

Prankerii ruși Vovan și Lexus au provocat un scandal politic în Grecia

Partidele de opoziție din Grecia cer demisia consilierului prim-ministrului pentru securitate națională, după ce acesta a căzut victimă prankerilor Vovan și Lexus și a dezvăluit informații confidențiale despre securitatea Greciei.

Prankerii ruși Vovan și Lexus au provocat un scandal politic în Grecia.
Prankerii ruși Vovan și Lexus au provocat un scandal politic în Grecia.

Dându-se drept secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, prankerii au discutat cu oficialul grec Thanos Dokos o serie de subiecte, printre care o dronă navală ucraineană recent descoperitî, încărcatî cu explozibil, scrie eurointegration.com.ua, citând euractiv.com.

„Credeam că vorbesc cu Umerov... Era în direct – îl vedeam, la fel cum vă văd pe dumneavoastră”, a declarat Dokos pentru postul de televiziune Skai TV.

În discuția cu prankerii, Dokos a abordat și tema politicii interne, sugerând că următoarele alegeri generale, oficial programate pentru 2027, ar putea fi anticipate și organizate în următoarele câteva luni.

Guvernul grec a încercat să minimalizeze importanța incidentului, insistând că nu a fost divulgată nicio informație secretă și explicând că a fost un atac hibrid sofisticat, folosind inteligența artificială.

Cazul a stârnit o polemică politică acerbă la Atena, iar partidele de opoziție l-au numit un eșec diplomatic care a pus sub semnul întrebării procedurile de securitate națională ale Greciei.

„Dokos a făcut publice informații despre vizitele externe ale șefului Serviciului Național de Informații al Greciei”, a declarat partidul socialist de opoziție PASOK într-un comunicat, cerându-i să demisioneze.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici