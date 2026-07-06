Prankerii ruși Vovan și Lexus au provocat un scandal politic în Grecia.

Partidele de opoziție din Grecia cer demisia consilierului prim-ministrului pentru securitate națională, după ce acesta a căzut victimă prankerilor Vovan și Lexus și a dezvăluit informații confidențiale despre securitatea Greciei.

Dându-se drept secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, prankerii au discutat cu oficialul grec Thanos Dokos o serie de subiecte, printre care o dronă navală ucraineană recent descoperitî, încărcatî cu explozibil, scrie eurointegration.com.ua, citând euractiv.com.

„Credeam că vorbesc cu Umerov... Era în direct – îl vedeam, la fel cum vă văd pe dumneavoastră”, a declarat Dokos pentru postul de televiziune Skai TV.

În discuția cu prankerii, Dokos a abordat și tema politicii interne, sugerând că următoarele alegeri generale, oficial programate pentru 2027, ar putea fi anticipate și organizate în următoarele câteva luni.

Guvernul grec a încercat să minimalizeze importanța incidentului, insistând că nu a fost divulgată nicio informație secretă și explicând că a fost un atac hibrid sofisticat, folosind inteligența artificială.

Cazul a stârnit o polemică politică acerbă la Atena, iar partidele de opoziție l-au numit un eșec diplomatic care a pus sub semnul întrebării procedurile de securitate națională ale Greciei.

„Dokos a făcut publice informații despre vizitele externe ale șefului Serviciului Național de Informații al Greciei”, a declarat partidul socialist de opoziție PASOK într-un comunicat, cerându-i să demisioneze.