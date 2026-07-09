9 Iulie 2026, 17:08
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Praga: Un bărbat a spart o vitrină pentru o pizza, care s-a dovedit a fi o machetă
Poliția din Praga a publicat un video cu o infracțiune neobișnuită. Un necunoscut a spart vitrina unei pizzerii pentru a se hrăni.
Totuși, bărbatul a avut parte de o dezamăgire serioasă – pizzele expuse la geam s-au dovedit a fi machete. Acum riscă până la un an de închisoare pentru infracțiunea de „furt prin spargere”, informează vinegret.cz.
„Inițial, suspectul a încercat repetat să spargă vitrina cu pumnul, dar fără succes. Apoi s-a înarmat cu un indicator rutier aflat în apropiere. În câteva secunde, vitrina a cedat, iar în fața bărbatului s-a deschis drumul liber spre deliciul dorit. Cât de mare i-a fost surpriza când a realizat că pizzele expuse în vitrină erau false”, a declarat reprezentantul poliției, Ian Rîbanski.