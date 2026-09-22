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tvrain.tv logotvrain
22 Septembrie 2026, 10:50
1 584
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Posturile TV din SUA au transmis discursul lui Trump fără sunet, din cauza boicotului jurnaliștilor

ABC News, CBS News, CNN, Fox News și NBC News au refuzat să ofere acoperire televizată a evenimentelor la care participă Trump, inclusiv a participării sale la Adunarea Generală a ONU de la New York

Posturile TV din SUA au transmis discursul lui Trump fără sunet, din cauza boicotului jurnaliștilor.
Posturile TV din SUA au transmis discursul lui Trump fără sunet, din cauza boicotului jurnaliștilor.

De asemenea, se relatează că CNN, MS NOW și Politico au dat în judecată administrația Trump din cauza interdicției de a lucra la Casa Albă, scrie tvrain.tv.

Amintim că, după boicotul jurnaliștilor, Casa Albă a lansat, în noaptea de 22 septembrie, transmisia Trump TV, în cadrul căreia vor fi difuzate non-stop discursurile președintelui SUA, Donald Trump, și evenimentele administrației sale.

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