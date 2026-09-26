Posturile americane de televiziune au încetat boicotul Casei Albe.

Cele mai mari posturi de televiziune americane și-au reluat activitatea în cadrul poolului de televiziune al Casei Albe.

Aceasta, după câteva zile de boicot, anunțat din cauza interdicției impuse de Donald Trump privind accesul jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico.

Vineri, posturile de televiziune au difuzat pentru prima dată pe durata vizitei președintelui Chinei Xi Jinping sosirea acestuia la Casa Albă și evenimentele ulterioare cu participarea președintelui SUA, transmite reuters.com.

CNN, ABC, CBS, Fox News și NBC finanțează împreună activitatea pool-ului televizat și asigură pe rând filmarea evenimentelor președintelui, transmițând imaginile către alte instituții media. După ce Trump a interzis, pe 18 septembrie, accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă, celelalte posturi TV au refuzat să înlocuiască CNN în pool. Din cauza boicotului, nu au existat filmări televizate în primele două zile ale vizitei lui Xi Jinping.

Vineri, pool-ul a arătat sosirea lui Xi la Casa Albă, unde Trump l-a primit pe liderul chinez la ceai, iar apoi deplasarea președinților la Arhivele Naționale ale SUA, unde este păstrată Constituția. În timpul întâlnirii, Trump a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor despre China, Iran și interdicția sa privind accesul presei, însă ulterior a mulțumit presei pentru o acoperire mediatică «foarte echitabilă».

Boicotul s-a încheiat după ce judecătorul federal Timothy Kelly a obligat administrația Trump să restabilească temporar accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă. Judecătorul a ajuns la concluzia că interdicția încalcă probabil Constituția. Procesul continuă însă: decizia privind revenirea jurnaliștilor are caracter temporar, iar fondul acțiunii în instanță depuse de cele trei instituții media nu a fost încă examinat. Reuters notează că legislația americană limitează posibilitatea autorităților de a priva instituțiile media de acces din cauza conținutului publicațiilor lor sau a poziției redacției.

În ajun, restabilirea accesului a întâmpinat probleme. În dimineața zilei de 24 septembrie, angajații Serviciului Secret nu au permis accesul la Casa Albă pentru câțiva jurnaliști de la CNN, MS NOW și Politico, în pofida hotărârii judecătorești deja pronunțate. Peste câteva ore, reprezentanții tuturor celor trei redacții au fost totuși admiși pe teritoriul instituției.

Ulterior, CNN și MS NOW au declarat că reporterii și producătorii lor nu au fost lăsați să relateze de la dineul de stat al lui Trump și Xi Jinping. Din acest motiv, celelalte posturi TV au continuat boicotul, iar pool-ul televizat nu a filmat evenimentul. Transmisiunea în direct a fost realizată doar pe canalul de YouTube al Casei Albe.

Trump a interzis CNN, MS NOW și Politico să lucreze la Casa Albă, acuzându-le de răspândirea «știrilor false». Cele trei redacții au depus o acțiune comună în instanță, declarând că interdicția încalcă libertatea de exprimare și libertatea presei garantate de Primul Amendament, precum și dreptul la o procedură legală echitabilă.