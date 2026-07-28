Portul Constanța va fi echipat cu dispozitive autonome pentru detectarea dronelor maritime.

Portul Constanța din România va fi echipat cu două sisteme autonome Triton pentru detectarea și monitorizarea dronelor maritime. Echipamentul, de producție americană, va fi operat de specialiști ai companiei producătoare.

Dispozitivele vor patrula în zonele nordice și sudice ale Mării Negre. Autonomia lor depășește 30 de zile, iar pentru alimentare folosesc energie solară și eoliană. Sistemele pot să se deplaseze pe suprafața apei, precum și să se scufunde pentru a colecta date subacvatice. Autoritățile române asigură că echipamentul Triton nu va afecta în niciun fel navigația, scrie mediafax.ro.

Decizia de a amplasa aceste dispozitive în portul Constanța a fost luată după ce, în iunie, o dronă maritimă ucraineană a ajuns în zona cheiurilor portuare și s-a autodistrus. Din fericire, explozia nu a provocat victime, însă a scos la iveală deficiențe în sistemul de supraveghere a infrastructurii critice a României.

Ucraina a confirmat că drona îi aparținea, dar a declarat că aparatul a fost, cel mai probabil, supus acțiunii mijloacelor rusești de război radioelectronic. Ulterior, autoritățile române și ucrainene au convenit asupra unor măsuri pentru prevenirea unor astfel de incidente.