Polonia nu va recunoaște căsătoriile între persoane de același sex încheiate în străinătate.

Curtea Constituțională a Poloniei a declarat neconstituțională hotărârea care permitea recunoașterea oficială în țară a căsătoriilor între persoane de același sex încheiate în străinătate.

Curtea a decis că recunoașterea se aplică doar căsătoriilor care corespund definiției căsătoriei consacrate în Constituție ca uniunea dintre o femeie și un bărbat, scrie theins.ru.

Decizia a fost luată în unanimitate de un colegiu format din trei judecători, condus de președintele Curții Constituționale, Bogdan Swenczkowski. Un grup de deputați ai partidului „Dreptate și Justiție” (PiS), reprezentați de Marcin Warchol, a depus o contestație împotriva hotărârii. Motivând decizia, judecătorul Curții Constituționale Stanisław Petrowicz a declarat că transcrierea certificatului de căsătorie străin poate viza doar o astfel de căsătorie care corespunde principiului constituțional al căsătoriei heterosexuale.

Decizia Curții a fost criticată de viceprim-ministrul și ministrul digitalizării, Krzysztof Gawkowski. Acesta a numit Curtea Constituțională „ilegală” și a afirmat că aceasta „vrea să le ia dreptul la fericire sutelor, iar în viitor – miilor de oameni”.

Decizia Curții a fost criticată de viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski.

„Curtea ilegală a lui Swenczkowski vrea să le ia dreptul la fericire sutelor, iar în viitor, poate, și miilor de oameni care sperau că dreptul în Polonia va rămâne drept și că nicio influență politică nu va conta”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă în Seim.

Potrivit lui Gawkowski, prin această decizie Curtea Constituțională a arătat că „execută indicații politice venite de pe strada Nowogrodzka (unde se află sediul partidului „Dreptate și Justiție”), iar poate acum și de la partidul „Confederația””. El a subliniat că decizia Curții pune sub semnul întrebării aplicarea hotărârii care „le oferea multor oameni sentimentul și speranța că vor fi tratați cu demnitate”. Ministrul a afirmat că dreptul la demnitate și dreptul la fericire sunt garantate fiecărei persoane prin Constituție și nu pot fi anulate prin decizia „unei Curți ilegale”.

„Astăzi, domnul Swenczkowski aruncă această speranță la demnitate în coșul de gunoi. Dar nimeni nu va respecta deciziile Curții Constituționale ilegale. Lucrul la hotărârea privind susținerea transcrierii va continua și nu ne vom opri aici. (...) Îl acuz public pe domnul Swenczkowski de încălcarea Constituției. El încalcă articolul 30 din Constituție – articolul dedicat demnității umane”.

Gawkowski a informat că până în prezent în Polonia au fost transcrise 184 de certificate de căsătorie între persoane de același sex, încheiate în străinătate.

„Curtea Constituțională vrea să arunce la coșul de gunoi toate aceste certificate de căsătorie, iar prin aceasta fericirea a peste 360 de persoane. Acești 368 de oameni, care stau în spatele acestor acte de transcriere, ar fi trebuit să fie primiți de stat cu respect pentru demnitatea lor, iar statul polonez îi va trata exact așa. Nimic nu va deveni ilegal și nimic din ceea ce spune Curtea Constituțională ilegală nu va fi respectat”.

Ministrul a asigurat că Ministerul Digitalizării și alte instituții de stat vor continua să lucreze pentru ca până în august 2026 să fie implementate toate procedurile necesare pentru înregistrarea și eliberarea documentelor care confirmă transcrierea căsătoriilor. De asemenea, el a mulțumit angajaților oficiilor de stare civilă, atât din localitățile mici, cât și din orașele mari pentru disponibilitatea de a apăra demnitatea umană.