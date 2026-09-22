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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Septembrie 2026, 11:14
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Polonia intenționează să desfășoare 15.000 de militari americani pe teritoriul său

Viceministrul polonez al Apărării, Stanisław Wziątek, a declarat că țara intenționează să desfășoare pe teritoriul său, în total, 15.000 de militari americani.

Polonia intenționează să desfășoare 15.000 de militari americani pe teritoriul său.
Polonia intenționează să desfășoare 15.000 de militari americani pe teritoriul său.

Aceasta luând în calcul contingentul de la viitoarea bază militară și forțele rotaționale.

Oficialul a declarat acest lucru într-un interviu pentru RMF24, transmite eurointegration.com.ua.

Wziątek a declarat că desfășurarea planificată va consta în 4.000–5.000 de militari americani, dislocați la o bază permanentă, și 10.000–11.000 de militari aflați prin rotație.

"În cele din urmă, este vorba despre 15.000 de soldați. 15.000 de militari americani în Polonia simbolizează forța, capacitatea de apărare a țării noastre și cooperarea aliaților", a declarat ministrul adjunct.

Potrivit acestuia, desfășurarea contingentului american va avea loc etapizat. Deși Wziątek a exclus posibilitatea atingerii efectivului complet al brigăzii până în 2030, din cauza cerințelor semnificative de infrastructură, el a menționat că schimbarea amenințărilor internaționale ar putea accelera implementarea proiectului și l-ar putea finaliza cu mult mai devreme decât în 2039.

Oficialul a comunicat că guvernul va adopta o legislație specială și va aloca finanțare direcționată pentru gestionarea proiectului. Cheltuielile pentru pregătirea infrastructurii sunt estimate la peste 15 miliarde de zloți (3,44 miliarde de euro).

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