Polonia intenționează să desfășoare 15.000 de militari americani pe teritoriul său.

Viceministrul polonez al Apărării, Stanisław Wziątek, a declarat că țara intenționează să desfășoare pe teritoriul său, în total, 15.000 de militari americani.

Aceasta luând în calcul contingentul de la viitoarea bază militară și forțele rotaționale.

Oficialul a declarat acest lucru într-un interviu pentru RMF24, transmite eurointegration.com.ua.

Wziątek a declarat că desfășurarea planificată va consta în 4.000–5.000 de militari americani, dislocați la o bază permanentă, și 10.000–11.000 de militari aflați prin rotație.

"În cele din urmă, este vorba despre 15.000 de soldați. 15.000 de militari americani în Polonia simbolizează forța, capacitatea de apărare a țării noastre și cooperarea aliaților", a declarat ministrul adjunct.

Potrivit acestuia, desfășurarea contingentului american va avea loc etapizat. Deși Wziątek a exclus posibilitatea atingerii efectivului complet al brigăzii până în 2030, din cauza cerințelor semnificative de infrastructură, el a menționat că schimbarea amenințărilor internaționale ar putea accelera implementarea proiectului și l-ar putea finaliza cu mult mai devreme decât în 2039.

Oficialul a comunicat că guvernul va adopta o legislație specială și va aloca finanțare direcționată pentru gestionarea proiectului. Cheltuielile pentru pregătirea infrastructurii sunt estimate la peste 15 miliarde de zloți (3,44 miliarde de euro).