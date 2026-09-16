Polonia desfășoară trupe la frontiera cu Ucraina pentru protejarea punctelor de trecere

După atacurile rusești, Polonia desfășoară unități militare la frontiera cu Ucraina și consolidează infrastructura în apropierea punctelor de trecere.

După cum scrie Delo, acest lucru a fost anunțat de ministrul Apărării al Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Consolidăm paza punctelor noastre de trecere a frontierei cu Ucraina. Evenimentele din ultimele zile demonstrează că acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare pentru securitatea întregii Europe", a menționat ministrul.

Potrivit acestuia, militarii polonezi îi vor sprijini pe polițiștii de frontieră și, în acest scop, consolidează protecția punctelor de trecere a frontierei.

Regimentul de geniu al armatei poloneze construiește infrastructură de protecție și în apropierea punctelor de trecere „Dorohusk", „Medyka" și „Korczowa", unde sunt instalate posturi de supraveghere și pază.

Amintim că, pe 13 septembrie, trupele ruse au atacat locomotiva unui tren de pasageri la doi kilometri de granița cu Polonia și au lovit o stație de alimentare din apropierea punctului internațional de trecere „Iagodin" de la frontiera ucraineano-poloneză.

În ajun, premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Polonia a prevenit un atac asupra unuia dintre punctele sale de trecere a frontierei cu Ucraina și se așteaptă la noi lovituri rusești asupra infrastructurii de frontieră.

Atacuri asupra punctelor de trecere a frontierei

Avertismentul lui Tusk a venit pe fundalul schimbării caracterului atacurilor rusești asupra Ucrainei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a lovit în repetate rânduri puncte rutiere de trecere a frontierei care leagă Ucraina de Moldova și România.

Una dintre ultimele ținte a fost punctul internațional de trecere „Starokozace - Tudora" de la frontiera ucraineano-moldovenească. În noaptea de 9 septembrie, dronele de atac rusești au avariat infrastructura punctului de trecere și teritoriul din apropiere. În urma atacului au existat morți și răniți.

Pe 1 septembrie, în urma unui nou atac rusesc asupra regiunii Odesa, a fost avariată infrastructura punctului internațional de trecere „Orlivka - Isaccea", situat la granița cu România.

Pe 25 august a fost avariat punctul de control „Vinogradovka - Vulcănești" de la granița cu Moldova.

Din cauza avariilor, punctul nu a desfășurat temporar operațiuni de trecere..

Pe 21 august, în urma atacului nocturn al Rusiei asupra regiunii Odesa, a fost avariată infrastructura punctului internațional de trecere „Tabaki" de la granița cu Moldova.