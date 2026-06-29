Polonia a deschis un dosar privind o posibilă tentativă de otrăvire a lui Nawrocki.

Procuratura districtuală din orașul polonez Świdnica a deschis o anchetă privind o posibilă amenințare la viața sau sănătatea președintelui Karol Nawrocki.

Procuratura va verifica dacă există temeiuri pentru deschiderea unei anchete pe scară largă în cazul suspiciunii că Karol Nawrocki a fost expus unui pericol direct de moarte sau de vătămare gravă a sănătății, transmite eurointegration.com.ua.

Cazul se referă la un incident petrecut în mai anul trecut. Karol Nawrocki – pe atunci încă candidat la președinția Republicii Polonia – a participat la întâlniri deschise cu locuitorii orașului Ząbkowice Śląskie și orașului Dzierżoniów din Silezia Inferioară.

Exact după aceste evenimente, se afirmă că politicianul a suferit o pierdere bruscă a cunoștinței. Ancheta verifică în prezent ipoteza că acest lucru ar fi putut fi consecința administrării intenționate a unor substanțe care îi puneau viața sau sănătatea în pericol.

Președintele a descris acel caz într-un amplu interviu „De unde a apărut Karol Nawrocki?”. Un fragment pre-premieră al publicației a apărut pe paginile portalului. Karol Nawrocki a recunoscut în el că situația din Silezia Inferioară i-a rămas întipărită pentru totdeauna în memorie. După cum a menționat, leagă acele momente de succesul său ulterior în alegeri.

„A fost un moment de groază pe care îl țin minte foarte clar până acum. Uneori spun că alegerile prezidențiale le-am câștigat în Dzierżoniów – deși, de fapt, totul a început încă în Ząbkowice Śląskie”, își amintea președintele.

După întâlnirile cu alegătorii, Nawrocki a fost dus imediat la un sediu mobil.

„Abia m-am întins pe bancheta din spate – și am leșinat. Și din acel moment nu-mi mai amintesc nimic”, a povestit președintele. El a spus că, potrivit însoțitorilor săi, a fost chinuit de vărsături timp de câteva minute.

„Ei povesteau apoi că nu puteau să privească asta (...), iar când m-am trezit, nu știam ce s-a întâmplat în acele câteva minute”, a relatat el.

Potrivit coautorului cărții, profesorul Andrzej Nowak, agravarea bruscă a stării de sănătate a candidatului nu a fost întâmplătoare. Istoricul a exprimat opinia că cineva a încercat să-l otrăvească pe Karol Nawrocki și astfel să-l elimine din cursa pentru fotoliul prezidențial. După cum a subliniat, acest incident a avut loc într-un moment decisiv al campaniei – chiar atunci când se știa deja că Nawrocki se îndreaptă spre victorie.