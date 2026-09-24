Politico: SUA și UE discută despre „întunecarea” artificială a Soarelui pentru combaterea încălzirii globale.

Legislatorii și oficialii de profil din SUA și Uniunea Europeană examinează tehnologiile de reducere a luminii solare ca posibil instrument de combatere a încălzirii globale.

Despre acest lucru relatează Politico, citând doi foști oficiali guvernamentali.

Posibila recunoaștere a geoingineriei solare a devenit posibilă parțial datorită unor mari grupuri ecologiste și lideri ai politicilor climatice, care au început să ceară deschis intensificarea cercetărilor privind tehnologiile de reflectare a luminii solare, a declarat cercetătoarea principală a centrului de analiză din Bruxelles Center for Future Generations, Cynthia Scharf, care anterior a condus departamentul de comunicare strategică pe probleme climatice al secretarului general al ONU.

Anterior, astfel de tehnologii erau considerate tabu pentru ecologiști din cauza posibilei distrugeri a stratului de ozon, modificării vremii și provocării unor conflicte geopolitice. În plus, limitarea luminii solare nu elimină principalele cauze ale încălzirii: arderea petrolului, gazelor și cărbunelui, remarcă doamna Scharf.

Totuși, investițiile din Silicon Valley în startupuri din domeniul geoingineriei solare au transferat perspectiva limitării luminii solare în categoria posibilului, a adăugat Cynthia Scharf.

„Discuția se mută — în principal cu ușile închise”, a spus ea. Potrivit acesteia, ministerele agriculturii, comerțului, afacerilor externe și apărării manifestă deja interes pentru aceste tehnologii.

După cum notează Politico, investitorii în startupuri pariază că în curând în lume va deveni atât de cald, încât guvernele vor începe să plătească pentru accesul la tehnologii de blocare a luminii solare.

În această vară, țările Europei au fost afectate de o căldură prelungită și record — temperaturile au ajuns la 40 de grade. Acest lucru a dus la incendii forestiere de amploare și la scăderea nivelului râurilor. Seceta care a urmat caniculei a provocat deja o recoltă record de slabă. Potrivit EUobserver, pierderile totale ar putea constitui circa 800 de miliarde de euro.