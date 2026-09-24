theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
24 Septembrie 2026, 10:37
2 658
Copiază linkul
Link copiat

Politico: SUA și UE discută despre „întunecarea” artificială a Soarelui pentru combaterea încălzirii globale

Legislatorii și oficialii de profil din SUA și Uniunea Europeană examinează tehnologiile de reducere a luminii solare ca posibil instrument de combatere a încălzirii globale.

Politico: SUA și UE discută despre „întunecarea” artificială a Soarelui pentru combaterea încălzirii globale.
Politico: SUA și UE discută despre „întunecarea” artificială a Soarelui pentru combaterea încălzirii globale.

Despre acest lucru relatează Politico, citând doi foști oficiali guvernamentali.

Posibila recunoaștere a geoingineriei solare a devenit posibilă parțial datorită unor mari grupuri ecologiste și lideri ai politicilor climatice, care au început să ceară deschis intensificarea cercetărilor privind tehnologiile de reflectare a luminii solare, a declarat cercetătoarea principală a centrului de analiză din Bruxelles Center for Future Generations, Cynthia Scharf, care anterior a condus departamentul de comunicare strategică pe probleme climatice al secretarului general al ONU.

Anterior, astfel de tehnologii erau considerate tabu pentru ecologiști din cauza posibilei distrugeri a stratului de ozon, modificării vremii și provocării unor conflicte geopolitice. În plus, limitarea luminii solare nu elimină principalele cauze ale încălzirii: arderea petrolului, gazelor și cărbunelui, remarcă doamna Scharf.

Totuși, investițiile din Silicon Valley în startupuri din domeniul geoingineriei solare au transferat perspectiva limitării luminii solare în categoria posibilului, a adăugat Cynthia Scharf.

„Discuția se mută — în principal cu ușile închise”, a spus ea. Potrivit acesteia, ministerele agriculturii, comerțului, afacerilor externe și apărării manifestă deja interes pentru aceste tehnologii.

După cum notează Politico, investitorii în startupuri pariază că în curând în lume va deveni atât de cald, încât guvernele vor începe să plătească pentru accesul la tehnologii de blocare a luminii solare.

În această vară, țările Europei au fost afectate de o căldură prelungită și record — temperaturile au ajuns la 40 de grade. Acest lucru a dus la incendii forestiere de amploare și la scăderea nivelului râurilor. Seceta care a urmat caniculei a provocat deja o recoltă record de slabă. Potrivit EUobserver, pierderile totale ar putea constitui circa 800 de miliarde de euro.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici