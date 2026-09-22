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22 Septembrie 2026, 11:22
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Poliția a indicat o posibilă cauză a morții fiului lui Cindy Crawford

Presupusa cauză a morții lui Presley Gerber, fiul modelului american Cindy Crawford, a fost o supradoză.

Poliția a indicat o posibilă cauză a morții fiului lui Cindy Crawford.
Poliția a indicat o posibilă cauză a morții fiului lui Cindy Crawford.

Despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al poliției din orașul Santa Monica (California). „Detectivii poliției... investighează decesul ca fiind o presupusă supradoză. În acest moment, nu există niciun indiciu privind o moarte violentă”, se menționează în comunicatul de presă. Cauza oficială va fi stabilită de Biroul de Medicină Legală al Comitatului Los Angeles.

Presley Gerber a murit pe 20 septembrie, la vârsta de 27 de ani, într-un centru de reabilitare din Los Angeles. La 15 ani, a semnat un contract cu agenția de modele IMG Models și a debutat pe podium în 2016, la prezentarea Moschino din Los Angeles. De-a lungul carierei, a colaborat cu Celine, Calvin Klein, Dolce & Gabbana și Pepsi. Tânărul a vorbit deschis despre lupta sa cu depresia și dependența de droguri și ținea un blog în care împărtășea detalii despre terapie.

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