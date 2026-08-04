Podoleak: Dezertorii nu ar trebui să se simtă confortabil în societate.

Mihail Podoleak a comparat posibilele limitări pentru dezertori cu pedepsirea infractorilor și a declarat că blocarea conturilor bancare ar trebui să le facă mai dificilă viața de zi cu zi.

Blocarea conturilor bancare ale persoanelor care se sustrag de la mobilizare ar trebui să le priveze de posibilitatea de a se bucura confortabil de avantajele vieții în societate, transmite tsn.ua.

O astfel de opinie a fost exprimată de consilierul șefului Oficiului președintelui, Mihail Podoleak, într-un interviu acordat prezentatoarei Natalia Vlaşcenko.

Explicându-și poziția, consilierul șefului OP a comparat persoana care se sustrage cu un infractor căruia i se ia libertatea pentru o faptă comisă.

„Cuvântul „dezertor” este foarte interesant, dar, de fapt, este o faptă contravențională. Este o încălcare a unor legi concrete”, a menționat el.

În timpul discuției, prezentatoarea a întrebat dacă arestarea contului bancar al unei persoane îi va schimba comportamentul sau îl va determina să se pună la evidența militară. Podoleak a recunoscut că acest lucru nu se va întâmpla automat, însă a explicat această măsură ca pe o limitare a posibilităților celui care încalcă legea.

„Dacă în Ucraina îi blochezi conturile „dezertorului”, atunci el va rămâne fără posibilitatea de a se simți confortabil în societate. La fel ca un hoț, pe care îl prind pentru comiterea unor fapte și îl închid, iar el nu se poate bucura de traiul în societate”, a declarat consilierul OP.

În Ucraina au fost pregătite proiecte de lege care prevăd restricții suplimentare pentru cetățenii care se sustrag de la mobilizare. Printre măsurile posibile se numără arestarea conturilor bancare, limitarea dreptului de a utiliza permisele de conducere și obținerea unor servicii administrative separate.