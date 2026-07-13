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euronews.com logoeuronews
13 Iulie 2026, 19:06
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Plaja grecească „Navagio” va fi extinsă pentru a salva nava legendară

Una dintre cele mai cunoscute plaje din Grecia se pregătește pentru cea mai mare transformare din ultimele decenii.

Plaja grecească „Navagio” va fi extinsă pentru a salva nava legendară.
Plaja grecească „Navagio” va fi extinsă pentru a salva nava legendară.

Autoritățile au prezentat un plan de extindere a plajei Navagio, renumită la nivel mondial, de pe insula Zakynthos, pentru a proteja epava legendară de distrugere, în timp ce colțul pitoresc rămâne închis pentru turiști din cauza amenințării persistente a alunecărilor de teren, transmite euronews.com.

Conform proiectului, plaja populară urmează să fie prelungită spre mare cu 30 de metri, folosind pietriș.

Anunțul a fost făcut în contextul în care plaja va rămâne închisă în sezonul estival 2026. Autoritățile elene au decis să interzică accesul bărcilor și scăldatul la țărm până pe 31 octombrie din motive de siguranță.

Decizia a fost luată după evaluările efectuate de Organizația pentru Planificare și Protecție împotriva Cutremurelor (OASP), care a recunoscut zona ca fiind cu risc ridicat de alunecări de teren majore.

Plaja Navagio a fost închisă deja în 2018, când o parte a stâncii s-a prăbușit și au fost răniți șapte oameni. În 2022, un cutremur de magnitudinea 5,4 a zguduit zona, iar accesul a fost din nou temporar restricționat.

Turiștii care vin pe insulă, cunoscută pentru afluxul mare de vizitatori, pot admira plaja de sus, însă pentru cei care încearcă să coboare la ea sunt prevăzute sancțiuni.

Autoritățile elene reevaluează de două ori pe an nivelul de siguranță al plajei pentru a decide cu prudență asupra accesului vizitatorilor.

Nava eșuată în octombrie 1980 a dat acestui loc pitoresc porecla „Plaja epavei”, iar plaja a devenit de atunci una dintre cele mai fotografiate atracții de coastă din lume.

În timp, epava s-a deteriorat semnificativ, corpul metalic fiind vizibil afectat.

Autoritățile elene speră că extinderea plajei va proteja nava de daune suplimentare. În prezent, aceasta se află la aproximativ 25 de metri de mare, însă umplerea cu 45.000 de metri cubi de pietriș va permite îndepărtarea ei și mai mult de apă.

După finalizarea lucrărilor de extindere a plajei, se va putea trece la restaurarea propriu-zisă a navei.

Sursă
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