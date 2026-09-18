„Piața neagră” a meditațiilor din România este estimată la peste un miliard de lei.

În România, părinții au plătit anul trecut 370 de milioane de lei pentru lecții particulare de la profesori. Această sumă se bazează pe veniturile declarate de cadrele didactice.

Totuși, specialiștii consideră că piața reală a serviciilor de meditații este semnificativ mai mare și poate depăși de câteva ori indicatorii oficiali, transmite rupor.md.

Potrivit datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală din România (ANAF), în 2025, circa 12,5 mii de profesori din aproximativ 250 de mii de persoane care lucrează în sistemul de învățământ au declarat venituri din lecții particulare. Totodată, comparativ cu anul 2024, au fost depuse cu aproximativ 300 de declarații mai puțin.

Specialiștii estimează segmentul neoficial al pieței meditațiilor la cel puțin de patru ori mai mare decât cel declarat oficial. Potrivit expertului în domeniul educației Marian Staș, volumul total al pieței poate ajunge la 1,2–1,3 miliarde de lei pe an.

Costul unei ore de lecții particulare depinde de format, de locul desfășurării și de disciplină. Conform anunțurilor, prețul minim este de circa 50 de lei pe oră — în principal pentru lecțiile online sau cele desfășurate la profesor, în orașe mici și comune.

În orașele mari, costul unei ore de lecții la profesor poate ajunge la 150 de lei. Pregătirea individuală într-un centru specializat, cu eliberarea facturii, poate costa circa 200 de lei pe oră. Tarife comparabile se aplică și pentru lecțiile la discipline creative — arte, muzică și teatru.

Expertul Marian Staș menționează că o cerere deosebit de mare pentru lecții suplimentare se observă în rândul elevilor care se pregătesc pentru etape importante ale studiilor și pentru examene. Potrivit acestuia, statisticile oficiale nu reflectă amploarea reală a pieței educației private.

Totodată, este vorba tocmai despre estimări ale volumului pieței: suma veniturilor din meditații confirmată oficial prin declarațiile fiscale constituie 370 de milioane de lei.