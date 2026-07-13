Piața chiriilor din Spania, în impas: 71% dintre locuitori consideră că este mai avantajos să plătească ipotecă.

Creșterea accentuată a prețurilor la chirii provoacă schimbări structurale în percepția pieței imobiliare din Spania.

În contextul în care plățile lunare pentru chirie ating sistematic maxime istorice, opinia cetățenilor se conturează tot mai clar într-o singură direcție: șapte din zece persoane fizice (71%) consideră că, din punct de vedere economic, este mai avantajos să plătești o ipotecă decât chiria la nivelul actual al prețurilor, transmite euronews.com.

Aceasta este concluzia principală a raportului „Radiografia pieței imobiliare în 2026”, elaborat de Fotocasa Research. Datele înregistrează cel mai ridicat nivel de consens dintre toate întrebările studiului (scor mediu 7,6 din 10) și arată o ușoară creștere față de prima jumătate a anului 2025, când 70% dintre participanții la piață erau de acord cu această afirmație.

Proprietatea ca „refugiu” în contextul dezechilibrului chiriei

Analiza arată că preferința pentru cumpărare se explică nu doar prin tradiția culturală, ci și prin dorința de a supraviețui financiar în condițiile creșterii costurilor chiriei.

„Deși achiziționarea unei locuințe proprii rămâne dificilă din cauza lipsei economiilor și a prețurilor ridicate, tot mai mulți oameni consideră că, dacă pot face acest pas, este mai avantajos să plătească o ipotecă decât să plătească chiria lunară, care continuă să crească. Această percepție arată un dezechilibru uriaș în care se află astăzi piața chiriilor”, explică Maria Matos, directoarea de cercetare și purtătoare de cuvânt a Fotocasa.

Persoane fizice care întreprind acțiuni pentru căutarea unei locuințe (procent din populația peste 18 ani).

O astfel de situație a consolidat și alți indicatori tradiționali ai pieței spaniole:

Investiție sigură: 68% dintre respondenți consideră că achiziția de imobile rămâne o investiție bună (scor mediu 7,2 din 10).

Atașamentul față de proprietate: încă 68% afirmă că dorința de a avea o locuință proprie este profund înrădăcinată în societatea spaniolă. Totuși, această convingere s-a slăbit față de prima jumătate a anului 2025, când era împărtășită de 72%.

Locuința ca moștenire: 59% dintre persoanele fizice consideră în continuare că o casă este cea mai bună moștenire pe care o pot lăsa copiilor; acest indicator a scăzut ușor față de 61% în anul precedent.

Se amplifică temerile privind o nouă bulă imobiliară

Partea negativă a acestei tendințe spre cumpărare este teama. Ritmul accelerat de creștere a prețurilor atât la cumpărare, cât și la închiriere, determină din nou cetățenii să fie îngrijorați. 56% dintre respondenți se tem că piața se îndreaptă spre o nouă bulă imobiliară, cu două puncte procentuale mai mult decât 54% în 2025.

Percepția culturală asupra chiriei rămâne, la rândul său, sumbră. Jumătate dintre participanții activi pe piață (50%) continuă să susțină că a locui în chirie înseamnă „a arunca banii pe fereastră”, același procent ca și anul trecut. În consecință, scade și așteptarea ca Spania să se apropie de modelul european de închiriere: procentul celor care cred că piața se va dezvolta în direcția unei ponderi mai mari a chiriei față de proprietate a scăzut la 40% (față de 41% în 2025).

Legea locuinței nu convinge piața imobiliară

Raportul arată, de asemenea, că cetățenii în general acordă o evaluare nesatisfăcătoare reglementărilor în vigoare. Evaluarea Legii locuinței rămâne ferm în zona negativă. Deși procentul persoanelor care aprobă legea a crescut ușor în ultimul an, de la 27% la 28%, scorul mediu rămâne blocat la 4,7 din 10.

Factor macroeconomic ce trebuie luat în considerare

Creșterea recentă a ratelor dobânzilor de către Banca Centrală Europeană (BCE) în iunie anul acesta adaugă o nouă variabilă de incertitudine. Modul în care înăsprirea condițiilor de creditare ipotecară va influența percepțiile cetățenilor despre rentabilitatea acesteia urmează să fie analizat în rapoartele viitoare din domeniu.