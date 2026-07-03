Petrolul ar putea scădea până la 60 de dolari până la sfârșitul anului

Citigroup prognozează că prețul petrolului Brent ar putea scădea până la 60 de dolari pe baril până la sfârșitul anului.

Aceasta pe măsură ce perturbările din Strâmtoarea Ormuz se diminuează, iar piața petrolului se concentrează din nou pe surplusul de ofertă.

„Factorii fundamentali revin rapid în prim-plan. Fluxurile de navigație se normalizează, cumpărătorii chinezi rămân prudenți, piețele fizice ale petrolului au slăbit brusc, iar stocurile au scăzut mult mai puțin decât se anticipa”, au declarat analiștii, transmite epravda.com.ua citând bloomberg.com.

Reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz crește oferta pe termen scurt, după ce rafinăriile au găsit deja surse alternative de aprovizionare. Din această cauză, prețul petrolului Brent a scăzut cu 30% în al doilea trimestru și a pierdut toate câștigurile obținute în timpul conflictului.

Experții avertizează că prima etapă a normalizării va fi instabilă, până când rutele de navigație vor reveni la regimul obișnuit, piețele de asigurări se vor adapta, iar restricțiile logistice vor dispărea treptat.

Previziuni pesimiste vin și din partea altor bănci. Goldman Sachs se așteaptă la revenirea pieței mondiale a petrolului la un surplus, iar Morgan Stanley a redus de două ori în ultimele săptămâni prognozele pentru petrol din cauza riscului unui exces de ofertă.