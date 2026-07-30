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euronews.com logoeuronews
30 Iulie 2026, 11:08
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Peste jumătate din teritoriul Angliei este recunoscut oficial drept zonă de secetă

„Râurile seacă, fermierii sunt nevoiți să recolteze mai devreme, crește riscul de incendii, milioane de oameni trăiesc sub restricții la apă”, a declarat Agenția pentru Protecția Mediului din Marea Britanie.

Peste jumătate din teritoriul Angliei este recunoscut oficial drept zonă de secetă.
Peste jumătate din teritoriul Angliei este recunoscut oficial drept zonă de secetă.

Jumătate din teritoriul Marii Britanii a fost recunoscută oficial ca zonă de secetă. Decizia a fost luată pe fondul celui de-al patrulea val de caniculă din timpul verii, în condițiile unui nivel record de scăzut al precipitațiilor și ale unor temperaturi excepțional de ridicate. Perimetrul zonei de secetă se extinde asupra a șapte raioane, care, cumulat, reprezintă 51% din teritoriul regatului, transmite euronews.com.

Ministerul Protecției Mediului, Alimentației și Dezvoltării Agricole din Marea Britanie a anunțat că, în luna iulie, în medie la nivel național au căzut doar aproximativ 7% din cantitatea normală de precipitații, iar în raioanele din sud situația este și mai gravă — acolo a fost înregistrat doar 1% din volumul de ploi așteptat.

„Nivelul apei din râuri scade, fermierii sunt nevoiți să recolteze mai devreme, crește riscul incendiilor de natură sălbatică, iar milioane de oameni trăiesc în condiții de limitare a consumului de apă", se arată în declarația instituției.

Potrivit datelor Met Office, iulie a fost cu 3 °C mai cald decât norma în întreaga Britanie. Acest lucru ar putea face ca ea să se numere printre cele trei-patru cele mai fierbinți luni de vară din toată istoria observațiilor. Vremea uscată menține riscul incendiilor forestiere la un nivel ridicat. "O asemenea vreme atât de caldă și uscată înseamnă că, în prezent, folosim apa mai repede decât poate natura să o completeze", a confirmat directorul pentru resurse de apă al Agenției pentru Protecția Mediului și președinta Grupului Național pentru Secetă, Helen Wakeham. 

Potrivit datelor Serviciului Climatic „Copernic", Europa este cel mai rapid continent din lume care se încălzește, iar ritmul de încălzire aici este de peste două ori mai mare decât media globală.

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