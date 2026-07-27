Peste 600 de militari americani, răniți în urma confruntărilor dintre SUA și Iran.

Pentagonul a actualizat baza de date privind pierderile militare. Numărul răniților în timpul operațiunii împotriva Iranului a crescut cu 140 și a depășit 600 de la începutul conflictului.

În sistemul de analiză a pierderilor Pentagonului (DCAS) a apărut o nouă categorie denumită „Operațiuni externe” pentru militarii uciși și răniți „începând cu 7 iulie”. Conform acestei categorii, în perioada indicată au murit 14 persoane și peste 400 au fost rănite. În total, de la începutul războiului SUA împotriva Iranului pe 28 februarie, au murit 18 militari americani și 624 au fost răniți, transmite The Guardian.

Publicația atrage atenția că administrația președintelui SUA Donald Trump încearcă să clasifice campania militară reluată din 6 iulie ca fiind separată de operațiunea „Furia epică”. Aceasta este legată de legea privind autorizațiile militare, care cere președintelui să înceteze operațiunile militare în termen de 60 de zile fără aprobarea Congresului. Administrația Trump consideră că încetarea focului din aprilie cu Iranul a suspendat numărătoarea timpului începând cu 1 mai. Numărătoarea separată a victimelor, care începe pe 7 iulie, corespunde acestei interpretări.

Analiștii și oficialii pun sub semnul întrebării oportunitatea de a înregistra separat victimele acțiunilor militare reluate față de operațiunea „Furia epică”. În special, membrul Camerei Reprezentanților din partea Partidului Republican din statul Kentucky, Thomas Massie, a numit această separare o „tactică absurdă”. Pentagonul face ca și cum „ar fi fost două războaie cu Iranul, separate de un armistițiu scurt”, a adăugat congresmanul.