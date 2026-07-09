Peste 5.000 de persoane au murit în Germania din cauza caniculei.

În Germania, de la începutul anului au fost înregistrate aproximativ 5.120 de decese cauzate de caniculă. Majoritatea acestora au avut loc la sfârșitul lunii iunie, când temperatura medie săptămânală a depășit 20°C.

Despre aceasta relatează Reuters, citând Direcția pentru Sănătate Publică.

Potrivit instituției, aproximativ 4.270 dintre decedați sunt persoane de 75 de ani și peste. Femeile au murit în număr mai mare decât bărbații, în principal pentru că ele reprezintă o proporție mai mare în rândul persoanelor foarte în vârstă.

Programul UE pentru monitorizarea Pământului Copernicus a raportat că în Europa de Vest a fost înregistrată cea mai călduroasă lună iunie din istoria observațiilor: temperatura medie în luna trecută a atins +20,74°C. Între 20 și 28 iunie, în Franța, Belgia, Spania și Olanda au murit peste 4.700 de persoane. Căldura anormală este așteptată săptămâna aceasta și în Turcia.

Vremea caniculară a dus la incendii forestiere pe scară largă în Europa. Meteorologii consideră că unul dintre factorii creșterii temperaturii aerului în anumite regiuni ale planetei a fost debutul fenomenului El Niño record în Oceanul Pacific.