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reuters
6 Iulie 2026, 08:42
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Peste 100 de persoane, reținute în Turcia la protestele față de NATO

Organele de drept din Turcia au reținut peste 100 de persoane în timpul protestelor organizate de Partidul Comunist Turc împotriva summitului NATO de la Ankara, potrivit unui comunicat al partidului.

Peste 100 de persoane, reținute în Turcia la protestele față de NATO.
Peste 100 de persoane, reținute în Turcia la protestele față de NATO.

Comuniștii turci au organizat un marș de protest în piața centrală Kızılay din capitală. Autoritățile au reținut peste 100 de membri ai partidului comunist, inclusiv organizatorii, au anunțat reprezentanții partidului. Protestatarii scandau lozinci precum „NATO este un ucigaș, pleacă din țară” și „Nu vom permite NATO”. Poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva lor, scrie reuters.com.

Mișcările de stânga au organizat, de asemenea, proteste împotriva NATO la Istanbul, notează Reuters. La marșul Frontului Popular Turc, care a avut loc de la piața Taksim până la Palatul Dolmabahçe, au participat câteva sute de activiști. Două acțiuni separate au avut loc în cartierul Kadıköy. Agenția menționează că nu au fost înregistrate confruntări între protestatari și poliție la Istanbul.

Summitul NATO va avea loc în perioada 7-8 iulie la Ankara. Înaintea întâlnirii, măsurile de securitate din capitală au fost intensificate. Autoritățile turce au interzis demonstrațiile și au închis circulația în mai multe zone ale orașului.

Sursă
reuters
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