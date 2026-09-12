Peskov: Lituania ar putea deveni o țintă pentru armele nucleare ale Rusiei

Dacă Lituania va amplasa arme nucleare pe teritoriul său, armamentul nuclear rusesc va fi îndreptat spre această țară, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

Totodată, el a calificat planurile Vilniusului drept „o escaladare serioasă".

Acest lucru a fost declarat vineri, 11 septembrie, de purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat postului rus de televiziune „Pervîi kanal”, transmite dw.com.

„Este evident că această armă nu va fi îndreptată spre vest, ci spre est – adică spre noi. Iar dacă pe teritoriul țării vor exista arme nucleare îndreptate împotriva noastră, atunci, în consecință, și teritoriul acestei țări va fi în vizorul armelor noastre nucleare”, citează agenția „Interfax” declarațiile lui Peskov.

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a calificat planurile Vilniusului privind eventuala amplasare a armelor nucleare drept „o escaladare foarte serioasă în ceea ce privește tensiunile”.

Parlamentul Lituaniei va examina legea privind amplasarea armelor nucleare

La 7 iulie, Seimasul Lituaniei a acceptat să examineze un proiect de lege care propune eliminarea din Constituția țării a interdicției privind amplasarea armelor nucleare pe teritoriul său. Pentru modificarea Legii fundamentale, propunerea trebuie aprobată de două ori de cel puțin 94 dintre cei 141 de deputați, la un interval de cel puțin trei luni. Examinarea proiectului de lege în fond este programată pentru sesiunea parlamentară de toamnă.

Anterior, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a declarat că țara este pregătită să se alăture sistemului de descurajare nucleară al NATO, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Șeful statului a precizat că Lituania nu are deocamdată planuri directe de amplasare a armelor nucleare pe teritoriul său pe timp de pace.

La începutul lunii iunie, Financial Times a relatat că Vilniusul a început negocieri cu Washingtonul privind amplasarea armelor nucleare americane pe teritoriul Lituaniei. Negocierile au loc pe fondul reducerii prezenței militare americane în Europa. Potrivit FT, în scopul descurajării militare a Rusiei, Casa Albă examinează amplasarea focoaselor nucleare americane în țările europene membre ale Alianței Nord-Atlantice.