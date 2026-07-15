Pentagonul va introduce testarea nivelului de testosteron la militari.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că Ministerul Apărării al SUA va începe examinarea militarilor bărbați pentru deficit de testosteron.

Despre aceasta a anunțat el într-o declarație publicată pe rețeaua socială X, transmite eurointegration.com.ua.

Potrivit acestuia, examinările vor viza militarii cu vârsta de peste 30 de ani și vor fi incluse în evaluarea medicală anuală a personalului.

Hegseth a declarat că scopul programului este să se asigure că militarii au un nivel adecvat de testosteron pentru „eficiență maximă”.

„Nu este vorba despre creșterea artificială a nivelurilor. Este vorba despre restaurarea și optimizarea capacităților naturale”, a spus el.

Militarii sub 30 de ani vor putea, de asemenea, să se supună voluntar acestei examinări.

Hegseth a numit inițiativa parte a conceptului „Departamentului de Război cu nivel ridicat de testosteron”.

Potrivit Bloomberg, declarația ministrului corespunde eforturilor mai ample ale administrației SUA de a reduce stigmatizarea asociată tratamentului nivelului scăzut de testosteron.

Terapia de substituție cu testosteron poate îmbunătăți nivelul de energie, funcția sexuală, starea de spirit, densitatea osoasă și masa musculară la bărbații cu deficit confirmat de hormon.

În același timp, aceasta are potențiale efecte secundare, în special poate afecta fertilitatea, provoca acnee, retenție de lichide în organism, creșterea numărului de eritrocite și alte complicații.

Se menționează că în 2019 Institutul Național de Sănătate al SUA a cercetat posibila influență a terapiei cu testosteron asupra reducerii traumatismelor și creșterii eficienței combative a militarilor în condiții extreme. Studiul a subliniat că o astfel de terapie poate ajuta la depășirea unor consecințe fizice și psihologice cu care se confruntă militarii în îndeplinirea misiunilor.