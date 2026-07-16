Pentagonul ia în calcul o posibilă debarcare pe Cuba

Oficialii americani au declarat pentru CBS News că se discută opțiuni militare împotriva Cubei, inclusiv o debarcare. Decizia finală privind o operațiune militară nu a fost încă luată.

Pentagonul ia în considerare mai multe scenarii de acțiuni militare împotriva Cubei, printre care și debarcarea pe insulă a „miilor” de luptători ai Diviziei 101 Aeropurtate, a anunțat miercuri, 15 iulie, compania media CBS News, citând mai mulți oficiali americani. Potrivit acestora, discuțiile privind astfel de planuri au avut loc în ultimele săptămâni, dar departamentul militar nu a luat încă o decizie finală, transmite dw.com.

Anterior, ministrul Apărării Pete Hegseth a admis posibilitatea unei soluții forțate a problemei cubaneze. În iunie, el a avertizat că încercările Havanei de a obține armament care amenință SUA vor deveni un motiv de confruntare. Informațiile de intelligence indică faptul că Cuba a achiziționat peste 300 de drone pentru potențiale atacuri asupra bazei din Guantanamo, asupra navelor flotei americane și asupra teritoriului Floridei.

Iranul distrage resursele Pentagonului

În același timp, sursele CBS News consideră puțin probabilă o operațiune împotriva Cubei pe termen scurt – prea multe forțe și mijloace ale Pentagonului sunt implicate în războiul reluat împotriva Iranului. Mai mult, echipa președintelui SUA Donald Trump preferă să obțină schimbarea puterii în Cuba prin mijloace economice și diplomatice.

Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat în repetate rânduri că Washingtonul ar prefera să vadă în Havana un guvern tehnocratic orientat spre reforme. Totuși, pe 11 iulie, el a recunoscut că conducerea cubaneză și „elita sa coruptă” nu își schimbă cursul, rămânând fideli „ideologiei marxiste moral falimentare” și menținând „controlul total” asupra statului.

În mai, Cuba a fost vizitată de directorul CIA John Ratcliffe. Acesta a promis extinderea cooperării în schimbul implementării de reforme profunde de către autoritățile insulei și a amintit părții cubaneze despre operațiunea de capturare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, prezentând unul dintre participanții la această operațiune.

Blocada energetică a insulei

Odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă, Washingtonul a crescut semnificativ presiunea asupra Havanei, reintroducând Cuba pe lista statelor sponsorizatoare ale terorismului. În ianuarie 2026, liderul american a instituit regimul de urgență, invocând amenințarea la adresa securității naționale din partea Cubei, și a organizat o blocadă energetică a insulei. În mai, autoritățile cubaneze au recunoscut starea critică a sistemului energetic național.

Trump a vorbit de mai multe ori despre prăbușirea inevitabilă a regimului cubanez, promițând să se ocupe serios de această problemă după ce „se va ocupa” de Iran. The Wall Street Journal a scris că Washingtonul intenționează să obțină schimbarea puterii în Cuba până la sfârșitul anului 2026.

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a declarat că țara este pregătită să reziste în cazul unei invazii americane. „Vom lupta, ne vom apăra și dacă ne este sortit să cădem în luptă, atunci a muri pentru patrie înseamnă a trăi”, a spus el.