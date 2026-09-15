Pentagonul a recunoscut deficitul de muniții strategice din cauza războiului cu Iranul.

Reprezentanții Pentagonului au recunoscut că, în primele luni ale războiului, SUA au lansat asupra unor ținte din Iran o cantitate atât de mare de muniții, încât acest lucru a dus la un deficit strategic al stocurilor.

Totodată a scos la iveală punctele vulnerabile ale bazei industriale. Despre acest lucru relatează RBK-Ucraina, citând Bloomberg.

Potrivit raportului inspectorului general al Pentagonului, în interviuri acordate organismului independent de supraveghere al Departamentului Apărării al SUA, reprezentanții instituției responsabile de achiziții au recunoscut că țara se confruntă cu un deficit de stocuri de muniții.

"Aceștia lucrează la optimizarea proceselor de achiziții și a termenelor de producție, precum și la crearea unor rezerve de materiale, componente și anumite tipuri de muniții de importanță critică, pentru reacționarea rapidă în cazul unor circumstanțe neprevăzute", se arată în raport.

Bloomberg scrie că acest document, care acoperă operațiunile militarilor americani în războiul cu Iranul până la 30 iunie, reprezintă o confirmare oficială a problemei pe care administrația Trump a minimalizat-o în repetate rânduri.

În special, șeful Casei Albe, Donald Trump, a declarat în repetate rânduri că SUA au, chipurile, stocuri uriașe de muniții și că acestea sunt cu mult mai mari decât ar putea America vreodată utiliza într-un război.

Însă, potrivit raportului inspectorului general al Pentagonului, până la sfârșitul lunii iunie, în timpul războiului au fost consumate muniții în valoare de 22,3 miliarde de dolari, iar cheltuielile totale în această perioadă au depășit 33 de miliarde de dolari.

De asemenea, Comandamentul Central al SUA i-a comunicat inspectorului că militarii iranieni au avariat sau distrus "sute" de clădiri și construcții la bazele americane din regiune, iar reprezentanțele diplomatice americane din patru țări au fost avariate în urma loviturilor.

În plus, raportul precizează că, până la sfârșitul lunii iulie, în lupte au murit 11 militari americani, iar alți șapte au decedat în incidente fără legătură cu luptele, în cadrul operațiunii "Furia epică". Până la sfârșitul lunii iunie, peste 400 de militari au fost răniți în luptă.