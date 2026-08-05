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5 August 2026, 22:18
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Pentagonul a limitat accesul la rapoartele privind testele de arme pentru 25 de ani

Pentagonul a eliminat de pe site rapoartele privind testarea principalelor sisteme de armament din ultimii 25 de ani.

Pentagonul a limitat accesul la rapoartele privind testele de arme pentru o perioadă de 25 de ani.
Pentagonul a limitat accesul la rapoartele privind testele de arme pentru o perioadă de 25 de ani.

Acest lucru s-a întâmplat pe 30 iulie, fără anunțuri publice, relatează bloomberg.com

Șeful biroului de testare a armelor din cadrul Pentagonului, Amy Henninger, a dispus eliminarea rapoartelor, precizează agenția. Astăzi, în Departamentul Apărării al SUA, că a fost o „măsură preventivă luată cu scopul de a consolida pregătirea operațională de luptă a SUA”. Pentagonul se teme că alte țări, folosind inteligența artificială, vor putea utiliza informațiile din rapoarte pentru a identifica „vulnerabilități ale infrastructurii critice și capacități de apărare ale SUA”. În prezent, accesul la rapoarte este disponibil doar pentru angajații care dețin o legitimație de acces obișnuit. Aceștia o primesc după verificare la Biroul Federal de Investigații.

Bloomberg menționează că rapoartele anuale privind testarea armelor au fost una dintre principalele surse de informații oficiale neclasificate pe această temă. A doua sursă de astfel de date o constituie rapoartele Curții de Conturi. Până atunci, Pentagonul a blocat pentru prima dată în 20 de ani publicarea raportului Curții de Conturi privind dezvoltarea avionului de vânătoare F-35. În instituție au declarat că documentul conține „informații neclasificate controlate”, prin urmare nu poate fi făcut public.

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