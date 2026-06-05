Pentagonul a exclus din lista religiilor recunoscute 180 de confesiuni diferite.

Modificările au fost aprobate printr-un memorandum oficial semnat de adjunctul secretarului Apărării al SUA pentru personal și pregătire.

„Lista nouă va oferi capelanilor informații clare și ușor accesibile, care le vor permite să prevadă mai bine nevoile militarilor în sprijin religios și să organizeze activități de sprijin religios conforme cu credința și practica personală a militarilor”, a declarat Anthony Tata, citat de military.com.

Lista revizuită include agnostici, budiști, hinduși, musulmani, iudaici, sikh și un spectru larg de grupuri creștine, precum baptiști, catolici, luterani și metodiști. Din cod au fost excluse unele minorități religioase, precum atei, deiști, druizi, păgâni, magi, rozicrucieni, șamani, spiritiști și altele.

Noua redactare a codurilor de apartenență religioasă a fost creată la indicația șefului Pentagonului, Pete Hegseth, cu scopul „optimizării colectării datelor despre preferințele religioase ale militarilor pentru a spori eficiența oferirii unui sprijin religios țintit din partea serviciului capelanilor”.

În martie 2026, Pete Hegseth a anunțat reforma serviciului capelanilor și a declarat intenția de a reduce semnificativ numărul codurilor religioase de apartenență ale militarilor. Potrivit acestuia, sistemul actual de codificare a apartenenței religioase a devenit prea complicat, în timp ce 82% dintre militari folosesc doar șase confesiuni.