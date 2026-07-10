Pe stațiunile din Europa se răspândesc boli periculoase transmise de țânțari.

Căldura creează condiții ideale pentru înmulțirea insectelor care pot transmite virusurile febrei dengue, chikungunya și febrei West Nile.

Stațiunile europene s-au confruntat vara aceasta cu o creștere a numărului de boli transmise prin mușcăturile țânțarilor, relatează The Mirror, preluat de unian.net.

Specialiștii avertizează că, din cauza caniculei și schimbărilor climatice, riscul de infectare cu virusuri periculoase în țările turistice populare continuă să crească.

De menționat că sezonul de activitate al țânțarilor în Europa este în plină desfășurare. Temperaturile ridicate creează condiții ideale pentru înmulțirea insectelor care pot transmite virusurile febrei dengue, chikungunya și febrei West Nile. Aceste infecții pot provoca complicații grave, inclusiv paralizie, pierderea vederii, dureri puternice articulare și, în unele cazuri, chiar deces.

Țânțarii se infectează după ce înțeapă animale infectate, apoi transmit virusul oamenilor. Potrivit epidemiologilor europeni, în țările populare printre turiștii britanici – Spania, Franța, Italia, Portugalia și Grecia – au fost înregistrate deja aproximativ o mie de cazuri suspecte de astfel de boli.

În Italia, zeci de persoane au murit din cauza febrei West Nile

Cea mai mare îngrijorare o provoacă răspândirea febrei West Nile. Potrivit MailOnline, în Italia au murit deja 38 de persoane din cauza acestei infecții. Conform Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), virusul se răspândește din nou activ în această vară în țară. Cazuri de infectare au fost confirmate, în special, în Florența și Verona.

Alte trei cazuri de infectare au fost înregistrate în România și Macedonia de Nord.

Virusul West Nile a fost descoperit pentru prima dată în 1937 în regiunea cu același nume din Uganda, după care s-a răspândit treptat și pe continentul european, se arată în articol.

La majoritatea persoanelor infectate, infecția este asimptomatică sau provoacă o stare ușoară de rău. În același timp, aproximativ unu din 150 de bolnavi dezvoltă complicații grave, printre care meningita și encefalita – boli inflamatorii periculoase ale membranelor și țesuturilor creierului și măduvei spinării, care pot duce la deces.

În Franța, Italia și Portugalia se înregistrează cazuri de febră dengue

Pe lângă febra West Nile, medicii raportează și cazuri de febră dengue. În Franța au fost înregistrate 19 cazuri suspecte de infectare, în Italia – patru, iar alte două cazuri au fost depistate în Portugalia.

Pentru majoritatea pacienților, boala seamănă cu gripa. Printre simptomele tipice se numără febra mare, durerea de cap, mărirea ganglionilor limfatici, erupții cutanate și dureri puternice articulare.

În cazuri grave, dengue poate provoca hemoragii interne, inclusiv apariția sângelui în vărsături sau scaune.

Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, anual în lume sunt înregistrate între 100 și 400 de milioane de cazuri de infectare cu febra dengue.

Schimbările climatice favorizează răspândirea insectelor periculoase

Specialiștii avertizează de mult timp că încălzirea globală creează condiții favorabile pentru răspândirea țânțarilor care transmit infecții periculoase.

Profesoara Rachel Low de la Grupul de Sustenabilitate Globală în Sănătate al Centrului Supercomputer din Barcelona a explicat că, din cauza schimbărilor climatice, vectorii unor boli precum malaria și febra dengue pot coloniza noi teritorii.

Potrivit acesteia, focarele de infecții apar tot mai des în regiuni unde populația nu are imunitate naturală, iar sistemele de sănătate nu sunt pregătite pentru astfel de provocări.

Experta a subliniat că perioadele mai lungi de caniculă prelungesc sezonul de activitate al țânțarilor și cresc riscul unor noi focare de boli, a căror combatere va deveni tot mai dificilă.