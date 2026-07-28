Pe o plajă populară printre turiști în Grecia, o sticlă de apă minerală costă 7 euro.

Mulți turiști aleg vara aceasta pentru odihnă peninsula grecească Halkidiki. Totuși, prețurile la băuturi pe unele plaje pot fi neplăcut surprinzătoare.

Pe plaja Versus Beach din stațiunea Nikiti, o sticlă de apă minerală de 0,75 litri costă 7 euro. Pe o altă plajă populară — Antigoni Beach de pe peninsula Sitonia — o cutie de apă minerală de 0,33 litri costă 4 euro, informează libertatea.ro.

Prețul berii rămâne de asemenea ridicat. Pe Antigoni Beach, o sticlă de bere de 0,33 litri costă 6 euro. La Versus Beach, un pahar mic de bere la halbă costă 5 euro, iar unul mare — 6,5 euro.

O sticlă de băutură răcoritoare de 0,25 litri costă 4 euro pe ambele plaje.

În același timp, apa potabilă obișnuită pe plajele din Sitonia este mult mai ieftină — prețul variază între 0,5 și 0,9 euro.

Vizitatorii pot comanda și sucuri proaspăt stoarse la prețul de 7 euro, iar din mâncare — suvlaki, precum și gyros cu pui sau porc, care costă în jur de 13 euro.