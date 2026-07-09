Pavel Durov a fost din nou audiat la Paris în dosarul din 2024.

Un nou interogatoriu al fondatorului Telegram, Pavel Durov, în cadrul anchetei privind posibila implicare a aplicației în activități ilegale a durat peste șase ore, relatează Le Figaro, citând surse.

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a fost din nou audiat la Paris în cadrul unei anchete privind posibila implicare a aplicației de mesagerie în activități infracționale. Despre aceasta a anunțat târziu în seara zilei de miercuri, 8 iulie, ziarul Le Figaro, citând surse. Potrivit acestora, noua audiere a lui Durov a durat peste șase ore și a fost a patra de la momentul în care i-au fost aduse acuzații în 2024, transmite dw.com.

„La aproape doi ani de la aducerea oficială a acuzațiilor împotriva lui Pavel Durov, nu există încă dovezi care să susțină aceste acuzații”, au declarat trei avocați ai fondatorului Telegram pentru agenția AFP după audiere. Apărarea a anunțat, de asemenea, că a depus plângeri în Franța și la instanțele europene.

Franța a ridicat restricțiile de deplasare impuse lui Pavel Durov

Pe 13 noiembrie 2025, agenția AFP a relatat, citând o sursă anonimă, că autoritățile franceze au anulat restricțiile de ieșire din țară pentru Durov. Anterior, i se permiteau doar călătorii limitate în Dubai, unde locuiește. Potrivit sursei AFP, din mijlocul lunii noiembrie antreprenorul poate părăsi liber Franța și este scutit de obligația de a se prezenta regulat la secția de poliție din Nisa.

Pavel Durov a fost reținut pe aeroportul din Paris pe 24 august 2024, fiind acuzat în legătură cu moderarea conținutului pe Telegram. Pe 17 mai 2026, la șase luni după ce fondatorul aplicației a obținut anularea supravegherii judiciare, procurorul din Paris, Lore Becou, a declarat că ancheta în cazul Durov continuă și că acesta rămâne sub control judiciar.

În Franța, fondatorul Telegram este acuzat de moderare insuficientă a conținutului pe aplicație și de refuzul de a coopera cu autoritățile. Potrivit anchetatorilor francezi, acest lucru îl face pe Durov complice la infracțiuni precum distribuirea de pornografie infantilă, traficul de droguri și fraudă.