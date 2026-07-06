Patru state NATO vor crea un nou mecanism de finanțare a apărării.

Marea Britanie, Olanda, Finlanda și Polonia vor crea un nou mecanism multilateral de finanțare a apărării (MDM), destinat să consolideze potențialul de apărare și să crească eficiența cheltuielilor aliaților.

Țările au confirmat intenția de a aprofunda cooperarea în domeniul finanțării apărării și achizițiilor comune. Ele au subliniat că inițiativa ar trebui să sprijine modernizarea apărării colective NATO în contextul situației de securitate schimbate și al consecințelor războiului Rusiei împotriva Ucrainei, transmite eurointegration.com.ua.

„Lucrăm împreună pentru a fi pregătiți să răspundem la amenințările viitoare. Rămânem angajați să sprijinim Ucraina, care își apără suveranitatea”, se arată în declarația comună.

Noul mecanism MDM prevede creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea achizițiilor comune și formarea unei cereri stabile pentru capacități militare critice.

Se așteaptă ca acest lucru să permită aliaților să coordoneze mai eficient cheltuielile pentru apărare și să întărească interoperabilitatea operațională în cadrul NATO.

Țările au subliniat că au realizat deja progrese semnificative în elaborarea parametrilor tehnici ai mecanismului împreună cu partenerii.

În lunile următoare este planificată trecerea la etapa următoare – negocierile pentru încheierea unui tratat internațional corespunzător printr-o procedură accelerată.

Părțile intenționează să introducă noul sistem de finanțare a apărării până în 2027. În același timp, inițiatorii declară intenția de a extinde cercul participanților și de a armoniza MDM cu alte mecanisme de apărare dezvoltate în cadrul NATO.