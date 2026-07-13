Patriarhul Kirill și fondatorul Lukoil, excluși din al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

Numele patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, și al fondatorului companiei petroliere rusești „Lukoil”, Vagit Alekperov, au fost excluse din proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei.

Despre aceasta a devenit cunoscut din surse diplomatice, informate despre cursul discuțiilor. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse Kiril și fondatorul „Lukoil”, Alekperov, au fost excluși din proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Federației Ruse, la cererea Bulgariei, au anunțat diplomați din mai multe state UE, scrie eurointegration.com.ua.

De asemenea, s-a aflat că cele mai problematice aspecte ale pachetului de sancțiuni au fost deja rezolvate, în mare parte în sensul relaxării. Astfel, interdicția de intrare în UE pentru combatanții ruși va fi semnificativ redusă ca spectru de aplicare; propunerea de interzicere a importului în UE a codului, pollock-ului și a unor alte specii de pește va fi exclusă complet din proiectul pachetului de sancțiuni; de asemenea, nu va fi implementat planul de restricții dure privind gazul lichefiat provenit din Rusia și tipurile corespunzătoare de petroliere.

Statele membre ale UE au ajuns la un acord de principiu privind necesitatea de a menține temporar plafonul de preț pentru petrolul rusesc la nivelul de 44,1 dolari pe baril.

Dintre problemele nerezolvate, încă după ședința anterioară a Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) de vineri, 10 iulie, s-a aflat că Austria și-a reluat cererea privind ridicarea restricțiilor sancționatorii și deblocarea activelor companiei ruse de investiții Rasperia, care este legată de oligarhul rus Oleg Deripaska și care are pretenții judiciare de miliarde față de o filială a uneia dintre băncile austriece Raiffeisen.