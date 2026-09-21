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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Septembrie 2026, 10:44
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Partidul lui Merz exclude posibilitatea demisiei sale, în pofida eșecului la alegerile din landuri

Blocul CDU/CSU respinge speculațiile privind chestiunile de personal care îl vizează pe cancelarul și liderul partidului Friedrich Merz.

Partidul lui Merz exclude posibilitatea demisiei sale, în pofida eșecului la alegerile din landuri.
Partidul lui Merz exclude posibilitatea demisiei sale, în pofida eșecului la alegerile din landuri.

Potrivit eurointegration.com, acest lucru a fost declarat de vicepreședintele fracțiunii CDU din Bundestag, Günter Krings, citat de Die Zeit.

Krings a subliniat că ar fi iresponsabil să se vorbească despre alternative la șeful guvernului, „fără a putea demonstra că după aceea ne vom afla într-adevăr într-o situație mai bună".

„Alternativele pot fi discutate serios doar atunci când cineva va putea explica de ce, sub conducerea sa, lucrurile vor merge mai bine. Deocamdată, nu văd acest lucru", a spus Krings.

După cum se știe, în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest s-a încheiat numărarea voturilor la alegerile regionale (Landtag); datele finale arată că cea mai mare susținere în rândul alegătorilor a obținut-o ultradreapta "Alternativa pentru Germania".

Între timp, CDU a obținut 4,9% din voturi și nu a depășit pragul de cinci procente necesar pentru a intra în parlamentul regional.

Friedrich Merz însuși a numit "o catastrofă" rezultatul partidului său la alegerile pentru parlamentul regional din Mecklenburg-Pomerania de Vest.

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