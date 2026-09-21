Blocul CDU/CSU respinge speculațiile privind chestiunile de personal care îl vizează pe cancelarul și liderul partidului Friedrich Merz.

Potrivit eurointegration.com, acest lucru a fost declarat de vicepreședintele fracțiunii CDU din Bundestag, Günter Krings, citat de Die Zeit.

Krings a subliniat că ar fi iresponsabil să se vorbească despre alternative la șeful guvernului, „fără a putea demonstra că după aceea ne vom afla într-adevăr într-o situație mai bună".

„Alternativele pot fi discutate serios doar atunci când cineva va putea explica de ce, sub conducerea sa, lucrurile vor merge mai bine. Deocamdată, nu văd acest lucru", a spus Krings.

După cum se știe, în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest s-a încheiat numărarea voturilor la alegerile regionale (Landtag); datele finale arată că cea mai mare susținere în rândul alegătorilor a obținut-o ultradreapta "Alternativa pentru Germania".

Între timp, CDU a obținut 4,9% din voturi și nu a depășit pragul de cinci procente necesar pentru a intra în parlamentul regional.

Friedrich Merz însuși a numit "o catastrofă" rezultatul partidului său la alegerile pentru parlamentul regional din Mecklenburg-Pomerania de Vest.