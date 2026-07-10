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focus.ua logofocus
10 Iulie 2026, 12:09
8 504
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Participanții la atacul în masă asupra CTR din Lvov au înregistrat un video cu scuze

Bărbații care au organizat pe 8 iulie la Lvov o revoltă masivă împotriva CTR (Centrul Teritorial de Recrutare) au realizat un video în care și-au recunoscut vina și și-au cerut scuze pentru faptele lor.

Participanții la atacul în masă asupra CTR din Lvov au înregistrat un video cu scuze.
Participanții la atacul în masă asupra CTR din Lvov au înregistrat un video cu scuze.

Unul dintre ei a promis că în curând va merge să servească în Forțele Armate.

Activiști și veterani din Lvov au identificat participanții la atacul asupra automobilului CTR, după care pe Internet a fost distribuit un video cu scuzele acestora. Despre aceasta a anunțat, în special, militarul Anton Petrovschi, care a publicat imaginile pe pagina sa de Facebook, transmite focus.ua.

Potrivit spuselor sale, cu participanții la revoltă a fost purtat un „dialog educativ”, după care aceștia și-au recunoscut vina. Totuși, căutările atacatorilor care au încercat să dezbrace uniforma unui militar CTR continuă, a menționat Petrovschi.

„Fiecare dintre voi, care va „ataca” militarii armatei ucrainene, indiferent de ramura forțelor armate, mai devreme sau mai târziu va primi pedeapsa meritată. Problema securității naționale este mai presus de toate”, a subliniat militarul.

Despre eliberarea participanților la revoltă a scris și adjunctul comandantului celui de-al Treilea Corp de Armată, Dmitri Kuharciuk, menționând că unul dintre bărbați, după „dialogul educativ”, a fost predat organelor de drept.

În seara zilei de 9 iulie, Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că forțele de ordine au reținut primul participant la atacul asupra CTR din Lvov. Acesta s-a dovedit a fi un tânăr de 23 de ani din Lvov. De asemenea, la incident a reacționat președintele Vladimir Zelenski, care a numit atacul o „poveste rea”.

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