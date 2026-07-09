Parlamentul UE a votat pentru controlul corespondenței private.

Companii tehnologice precum Meta, Microsoft, Google și altele ar putea primi în curând dreptul de a scana corespondența personală din chat-uri pentru a identifica dovezi ale abuzului sexual asupra copiilor.

Joi, 9 iulie, Parlamentul European, aprobând propunerea Consiliului statelor membre, a votat pentru excluderea temporară din regulile de protecție a datelor UE, dar a cerut introducerea unor amendamente în proiectul inițial, transmite dw.com.

Noile reguli nu se aplică chat-urilor cu criptare end-to-end - precum WhatsApp, Signal și altele, însă permit utilizarea instrumentelor automate de scanare a conținutului direct pe dispozitivele utilizatorilor.

Pentru ca aplicațiile de mesagerie să poată detecta legal pornografia infantilă, acestea trebuie să obțină o autorizație specială pentru a se abate de la normele stricte UE privind protecția datelor personale. O astfel de practică a existat și anterior, însă în aprilie excepția a încetat să mai fie valabilă, deoarece Parlamentul a refuzat să o prelungească în forma anterioară.

Se preconizează că regimul temporar va fi valabil până în aprilie 2028. Înainte de intrarea în vigoare a regulilor, Comisia Europeană trebuie să-și exprime poziția, iar decizia finală trebuie luată de Consiliul UE.

Până în 2021, platformele nu aveau temei legal pentru a scana corespondența - acest lucru contravenea regulilor europene de protecție a datelor. Ulterior, în UE a fost adoptat un regulament temporar care a făcut o excepție: platformelor li s-a permis să scaneze chat-urile voluntar. De atunci, acesta a fost prelungit - de fiecare dată cu mari eforturi.

În martie 2026, Parlamentul European a propus propria variantă de prelungire, dar doar în cazuri de suspiciuni concrete. Consiliul UE nu a fost de acord, negocierile au intrat în impas, iar la 26 martie Parlamentul European a respins prelungirea în întregime. Din 3 aprilie, regulamentul a încetat să mai fie valabil.

În iunie, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a readus subiectul în discuție la summitul UE. Pe 7 iulie, Parlamentul European a votat mai întâi nu pe fond, ci pe procedură: s-a decis ca noua măsură să fie examinată în regim de urgență, ocolind comisia de specialitate.