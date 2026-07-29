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eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Iulie 2026, 19:27
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Parlamentul României a adoptat o serie de legi pentru a primi 3 miliarde de euro de la UE

Parlamentul României a aprobat mai multe proiecte de lege care vor facilita accesarea a aproximativ 3 miliarde de euro din fondurile UE pentru redresarea economiei, esențiale pentru atingerea țintei privind deficitul bugetar.

Parlamentul României a adoptat o serie de legi pentru a primi 3 miliarde de euro de la UE.
Parlamentul României a adoptat o serie de legi pentru a primi 3 miliarde de euro de la UE.

În ziua de miercuri, deputații din București au ținut o ședință extraordinară pentru a adopta aceste proiecte de lege înainte de termenul limită de la sfârșitul lunii august, transmite eurointegration.com.ua.

Aceste măsuri includ modificări la Codul Administrativ și o lege care introduce un sistem de stimulente pentru angajații organelor fiscale și vamale, bazat pe rezultatele muncii, cu scopul de a îmbunătăți colectarea veniturilor.

Unele dintre proiectele de lege au primit sprijinul mai multor partide politice, inclusiv al deputaților de extremă dreaptă.

Deputații au susținut, de asemenea, legea privind declararea stării temporare de criză în sectorul combustibililor, care prevede reducerea accizelor la motorină, limitarea exporturilor în anumite condiții și prelungirea aplicării impozitului pe veniturile excepționale.

Deși adoptarea acestor legi reprezintă un pas înainte pentru țară, care încearcă să formeze un nou guvern și să iasă din impasul politic de mai multe luni, cel puțin alte două reforme-cheie necesită aprobarea politică până la sfârșitul lunii viitoare.

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