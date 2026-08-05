Parlamentul Indiei cere ca Zuckerberg să-și ceară scuze pentru ștergerea postării lui Modi.

Comitetul pentru comunicații și tehnologia informației al Parlamentului Indiei și-a cerut scuze din partea directorului Meta, Mark Zuckerberg, pentru ștergerea temporară a postării premierului țării, Narendra Modi.

Pe lângă scuze, Zuckerberg trebuie, în următoarele trei zile, să ia măsuri în privința angajaților responsabili de ștergerea înregistrării video în care apare Narendra Modi, de la 23 iulie. În caz contrar, compania sa ar putea avea suspendat regimul „Safe Harbour”, precum și „să fie pusă în mișcare o cauză”, transmite news18.com.

În comisia parlamentară, ștergerea înregistrării video a fost numită „o ingerință în democrație”, deoarece publicarea reflectă vocea a 1,4 miliarde de indieni.

Pe 23 iulie, Narendra Modi a publicat pe Facebook primul său video de tip selfie. În acesta, premierul indian s-a adresat tineretului și a asigurat că guvernul va adopta măsuri mai stricte împotriva scurgerilor de lucrări de la examene. Apoi, videoul a dispărut pentru scurt timp din cont. Meta a explicat situația printr-o eroare tehnică. În țară au început proteste ample ale „generației Z” din cauza anulării rezultatelor examenului de admitere în universitățile medicale, după suspiciuni privind scurgerile.