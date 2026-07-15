Parlamentul francez a adoptat o lege privind dreptul la sinucidere asistată.

unarea Națională franceză a adoptat o lege care consacră dreptul la sinucidere asistată pentru adulții cu boli în fază terminală.

Pentru document au votat 291 de deputați, împotrivă — 241. Adoptarea legii a pus capăt unor dispute aprinse de mulți ani privind eutanasia în societatea franceză și în Parlament, transmite reuters.com.

Legea, respectând condiții stricte, va permite pacientului, la cererea sa, să primească o substanță letală. Persoana trebuie să ia medicamentul singură, iar dacă nu este capabilă fizic să facă acest lucru, atunci îl va administra un medic sau o asistentă. Accesul la procedură vor avea doar cetățenii care au majoratul ai Franței sau străinii care locuiesc legal în țară, care suferă de o boală gravă și incurabilă, care pune viața în pericol și se află în stadiu avansat sau terminal, care experimentează suferințe fizice sau psihice constante legate de această boală și care sunt capabili să-și exprime liber și conștient voința.

Procedura este descrisă detaliat. Pacientul depune o cerere medicului, care analizează conformitatea acesteia cu criteriile împreună cu cel puțin un alt medic și un alt lucrător medical. Dacă cererea este aprobată, pacientul trebuie să o confirme după o perioadă de reflecție de minimum două zile. Medicii pot refuza să participe la procedură, dar sunt obligați să ofere pacientului numele colegilor dispuși să ajute.

Chestionarele arată constant un sprijin larg pentru legalizarea asistării la moarte în Franța. Conform unui sondaj Ifop din februarie, legea era susținută de 84% dintre respondenți. Susținătorii spun că documentul va oferi persoanelor care se confruntă cu suferințe insuportabile la sfârșitul vieții mai multă autonomie, păstrând garanții stricte. Oponenții, o parte a comunității medicale și organizațiile religioase, avertizează că legalizarea poate crea presiuni asupra persoanelor vulnerabile. Împotriva legii s-a pronunțat și Biserica Catolică, iar unul dintre episcopi a amenințat că va refuza împărtășania deputaților care o susțin. Fostul ministru de interne, candidatul conservator la președinție Bruno Retailleau, a declarat: „O societate bazată pe fraternitate susține, protejează și are grijă de oameni. Nu renunță niciodată la cei mai vulnerabili dintre noi”.

Senatul, unde majoritatea aparține dreptei conservatoare, a votat împotrivă, însă, conform Constituției, ultimul cuvânt îi revine Camerei inferioare. Legea mai poate fi examinată de Consiliul Constituțional și ajustată. Asistența la moarte este deja permisă în mai multe țări europene, inclusiv Elveția, Belgia și Olanda, precum și în câteva state ale SUA pentru pacienții incurabili. În Austria, din 2022, este permisă eutanasia indirectă pentru persoanele grav bolnave. În 2023, eutanasia pe același principiu a fost permisă în Portugalia.