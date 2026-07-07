Parlamentarii URS din România propun modificarea regulilor pentru obținerea cetățeniei prin căsătorie.

În România, parlamentarii USR au depus un proiect de lege care permite străinilor căsătoriți cu cetățeni români să solicite cetățenia fără a fi necesară rezidența obligatorie pe teritoriul țării.

Principala condiție pentru obținerea pașaportului va fi vechimea oficială a vieții de familie în străinătate de cel puțin 10 ani, informează rupor.md, citând Agerpres.

Conform legislației în vigoare, pașaportul românesc pe baza căsătoriei poate fi obținut doar după o perioadă lungă și continuă de ședere în România. Noua inițiativă propune eliminarea cerinței de a avea o adresă românească obligatorie în actul de identitate pentru cuplurile din diasporă. Totodată, inițiatorii reformei subliniază că căsătoria trebuie în mod obligatoriu înregistrată în registrele românești de stare civilă.

Autorii inițiativei explică că nu este vorba despre o relaxare a regulilor, ci despre adaptarea legilor la mobilitatea internațională. Toate celelalte cerințe pentru solicitanți vor rămâne neschimbate: aceștia vor trebui în continuare să susțină un examen de cunoaștere a limbii române, istoriei, culturii, Constituției și imnului național. De asemenea, vor fi menținute toate verificările administrative standard și verificările din partea organelor de securitate. Inițiatorii proiectului de lege se referă la experiența altor țări europene. De exemplu, Italia, Olanda, Portugalia și Franța, unde soții străini pot obține cetățenia după 3–4 ani de căsătorie, chiar dacă locuiesc în afara acestor state.

O tentativă similară de modificare a legii a fost făcută în 2022. Atunci Parlamentul a adoptat un document similar, dar Curtea Constituțională a României l-a declarat neconstituțional din cauza unor deficiențe procedurale și juridice. Varianta actuală a proiectului de lege a fost complet revizuită ținând cont de toate observațiile judecătorilor, ceea ce ar trebui să-i permită să treacă de votul final fără obstacole juridice anterioare.