theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
libertatea.ro logolibertatea
6 August 2026, 09:02
9 408
Copiază linkul
Link copiat

Parcul dinozaurilor din România a fost recunoscut drept unul dintre cele mai bune din Europa

Dino Parc Râșnov, cel mai mare parc de dinozauri din Europa de Sud-Est, a intrat în topul celor mai bune parcuri de distracții din Europa, alături de Disneyland și Europa Park.

Parcul dinozaurilor din România a fost recunoscut drept unul dintre cele mai bune din Europa.
Parcul dinozaurilor din România a fost recunoscut drept unul dintre cele mai bune din Europa.

În cei 11 ani de activitate, l-au vizitat peste 4,5 milioane de persoane.

Parcul, deschis în 2015, în apropierea castelului Râșnov din județul Brașov, ocupă o suprafață de 4 hectare. Aici sunt prezentate peste 130 de modele de dinozauri la scară completă, create pe baza cercetărilor științifice, informează libertatea.ro.

În mai 2026, Muzeul Pădurii, situat pe teritoriul parcului, unde sunt adunate peste 1.300 de exponate naturale, a primit statut oficial din partea Ministerului Culturii din România. După aceasta, parcul a participat pentru prima dată la acțiunea „Noaptea muzeelor”, pe care au vizitat-o peste 2.500 de persoane.

Expozițiile au fost create în colaborare cu instituții științifice și culturale de top din țară, inclusiv Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și Universitatea din București.

Potrivit unui studiu, până în 2024, Dino Parcul a adus economiei regiunii peste 100 milioane de euro. În prezent, acest indicator a depășit deja 130 milioane de euro, datorită creșterii numărului de turiști.

Administrația parcului menționează că tot mai multe familii aleg excursii de o zi în locul unei vacanțe de durată. Ca răspuns, aici au extins programul educațional, zonele de relaxare și au lansat un serviciu neobișnuit — înnoptarea în corturi, în apropierea figurilor de dinozauri.

În 2025, parcul a primit pentru a doua oară premiul „Destinația anului” și rămâne unul dintre cele mai populare locuri pentru excursii școlare în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”. În plus, este singurul parc de distracții din România inclus în clasamentul European Best Destinations, alături de Disneyland și Europa Park.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
libertatea.ro logolibertatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici