Parcul dinozaurilor din România a fost recunoscut drept unul dintre cele mai bune din Europa.

Dino Parc Râșnov, cel mai mare parc de dinozauri din Europa de Sud-Est, a intrat în topul celor mai bune parcuri de distracții din Europa, alături de Disneyland și Europa Park.

În cei 11 ani de activitate, l-au vizitat peste 4,5 milioane de persoane.

Parcul, deschis în 2015, în apropierea castelului Râșnov din județul Brașov, ocupă o suprafață de 4 hectare. Aici sunt prezentate peste 130 de modele de dinozauri la scară completă, create pe baza cercetărilor științifice, informează libertatea.ro.

În mai 2026, Muzeul Pădurii, situat pe teritoriul parcului, unde sunt adunate peste 1.300 de exponate naturale, a primit statut oficial din partea Ministerului Culturii din România. După aceasta, parcul a participat pentru prima dată la acțiunea „Noaptea muzeelor”, pe care au vizitat-o peste 2.500 de persoane.

Expozițiile au fost create în colaborare cu instituții științifice și culturale de top din țară, inclusiv Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și Universitatea din București.

Potrivit unui studiu, până în 2024, Dino Parcul a adus economiei regiunii peste 100 milioane de euro. În prezent, acest indicator a depășit deja 130 milioane de euro, datorită creșterii numărului de turiști.

Administrația parcului menționează că tot mai multe familii aleg excursii de o zi în locul unei vacanțe de durată. Ca răspuns, aici au extins programul educațional, zonele de relaxare și au lansat un serviciu neobișnuit — înnoptarea în corturi, în apropierea figurilor de dinozauri.

În 2025, parcul a primit pentru a doua oară premiul „Destinația anului” și rămâne unul dintre cele mai populare locuri pentru excursii școlare în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”. În plus, este singurul parc de distracții din România inclus în clasamentul European Best Destinations, alături de Disneyland și Europa Park.