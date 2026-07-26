Parada LGBT din Berlin, întreruptă din cauza unui atac cu mașina asupra participanților: Un mort și 16 răniți.

La Berlin s-a încheiat anticipat parada anuală a comunității LGBT Christopher Street Day (CSD) după raportările despre un incident în care un automobil a lovit participanții la marș.

Poliția a anunțat că o persoană a murit, iar 16 au fost rănite. Sunt în curs căutările suspecților.

„Vă rugăm, mergeți acasă, CSD este întrerupt”, a fost mesajul postat pe rețelele sociale de organizatorii paradei în jurul orei 22:30, ora Berlinului, sâmbătă, 25 iulie, transmite dw.com.

O operațiune de amploare a avut loc în zona parcului Tiergarten din centrul capitalei, unde se încheia parada.

Potrivit Bild, care citează martori oculari, un microbuz alb a lovit cu viteză mulțimea. După aceea, șoferul a ieșit din cabină și a fugit. Pe ecranul mare de la Poarta Brandenburg a apărut inscripția „Evacuare”.

Conform ziarului Tagesspiegel, o zonă pentru elicopterele de salvare și poliție a fost amenajată chiar în fața clădirii Bundestagului.

Presa: Infractorul ar fi putut fi înarmat cu un macetă

Poliția din Berlin a declarat agenției dpa că, potrivit martorilor, infractorul care a părăsit microbuzul era înarmat cu o armă albă și a provocat răni tăiate oamenilor. „Așa ne-au spus martorii. Se spune că ar fi persoane cu răni de cuțit”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției.

Potrivit acestuia, aceste informații sunt verificate în cadrul anchetei. De asemenea, anchetatorii investighează dacă atacatorul a acționat singur sau în grup.

Ziarul Bild scrie că infractorul avea o „armă tăietoare-înțepătoare”. Ziarul B.Z. susține că era înarmat cu un macetă.

Conform dpa, poliția caută un bărbat de 21 de ani, care a fost în detenție până în mai 2026. Ancheta intenționează să publice în curând fotografii cu suspectul. Die Welt precizează că mașina care a lovit participanții la paradă a fost închiriată de Abdul B., născut în 2005. Sursele ziarului spun că chiriașul este cunoscut poliției „în context religios”.

Die Welt mai scrie că unul dintre locatarii casei percheziționate de poliție a declarat că tânărul se lăuda încă de acum câteva luni cu planuri de a comite un atac și își exprima nemulțumirea față de viața sa în Germania.

Atacul a avut loc seara zilei de 25 iulie în zona Tiergarten, aproape de Poarta Brandenburg, unde se desfășura parada anuală LGBT Christopher Street Day. Un vehicul alb a intrat în mulțime, după care, potrivit martorilor, s-a izbit de un copac. O femeie a murit, iar alte 16 persoane au fost rănite.

Potrivit poliției, suspectul a părăsit mașina după coliziune și a fugit. Poliția investighează ce s-a întâmplat ulterior – este posibil să fi avut loc un atac cu armă albă. Martorii spun că mai multe persoane au fost înjunghiate, unii susținând că au văzut un bărbat cu un macetă, scrie n-tv.

Poliția din Berlin a publicat fotografia lui Abdul B., în vârstă de 21 de ani, suspectat de comiterea atacului în timpul Christopher Street Day, și a cerut ajutorul populației pentru a-l găsi. Potrivit poliției, suspectul are o constituție slabă, înălțime de aproximativ 190 cm, posibil îmbrăcat într-un hanorac negru și pantaloni albi.

Forțele de ordine avertizează că bărbatul poate fi periculos și cer să nu se intre în contact cu el, iar în cazul în care este găsit să se sune imediat la poliție.

Mass-media a relatat că Abdul B. este cunoscut autorităților și ar putea avea legături cu mediul islamist. Anterior, conform dpa și Die Welt, el a fost în detenție într-o instituție pentru minori și a fost eliberat în mai 2026.

Tragedia a avut loc seara zilei de 25 iulie în zona Tiergarten, aproape de Piața Potsdam. Mașina a intrat în mulțime, după care s-a izbit de un copac. Potrivit ultimelor informații, o femeie a murit, 16 persoane au fost rănite, dintre care trei sunt în stare critică.