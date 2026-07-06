Pana majoră de curent din Berlin, calificată drept consecință a unui atac terorist.

Comisia de experți, creată după incendierea rețelei energetice din Berlin, a declarat că întreruperea de cinci zile a alimentării cu energie electrică din Berlin, în ianuarie, a fost cauzată de un act terorist.

Comisia a numit incidentul din ianuarie „semnal de alarmă” pentru orașele din toată Germania și a oferit recomandări pentru consolidarea securității infrastructurii critice, transmite eurointegration.com.ua.

„Atacul terorist asupra rețelei energetice din ianuarie 2026 a devenit un semnal de alarmă pentru Berlin și alte orașe. Problema întreruperii alimentării cu energie electrică a fost rezolvată în doar câteva zile, însă a demonstrat cât de nepregătit este Berlinul pentru situații mai ample, prelungite sau hibride”, se menționează în raport.

În raport, comisia a cerut creșterea finanțării federale pentru o mai bună pregătire în fața unor astfel de crize, extinderea sistemului de asistență în caz de urgență, precum și introducerea în Berlin a unei noi funcții de specialist principal în domeniul rezilienței.

Totuși, raportul nu menționează costul total al întreruperii alimentării cu energie electrică sau posibilele motive ale atacatorilor.

Ca răspuns la raport, primarul Berlinului, Kai Wegner, a declarat că este deja în curs de implementare un pachet de 66 de măsuri menite să „facă Berlinul mai sigur și mai rezilient în fața crizelor”. El a subliniat că, în conformitate cu recomandările, vor fi întreprinși pași suplimentari.

Reamintim că, din cauza unui incendiu pe un pod de cabluri din Berlin, 50.000 de locuințe și peste două mii de întreprinderi au rămas fără energie electrică pentru câteva zile în ianuarie.

Ulterior, organizația de extremă stângă Vulkangruppe a revendicat responsabilitatea pentru incendiu. Procuratura federală a Germaniei a deschis o anchetă pentru apartenență la organizație teroristă, sabotaj, incendiere și perturbarea funcționării infrastructurii.