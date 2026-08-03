Pagubele provocate de incendii și de caniculă în Europa au depășit 3 miliarde de euro.

Pagubele provocate de incendiile de pădure și de valul de caniculă din Franța, Spania și alte țări din Europa, în acest sezon, au ajuns la 3,1 miliarde de euro.

Acest lucru reiese din calculele ziarului Financial Times, pe baza datelor Comisiei Europene, a guvernului francez și a estimării costului de refacere a teritoriilor arse.

În ultimii 10 ani, pagubele provocate de incendii au depășit pragul de 3 miliarde de euro doar în 2021. Anul trecut, indicatorul a fost de aproximativ 0,5 miliarde de euro, reiese din datele FT. Potrivit evaluării oficiale a CE, în medie, pagubele provocate de incendii pentru toate țările Uniunii Europene se ridică la 2,5 miliarde de euro pe an.

Potrivit datelor serviciului de monitorizare a schimbărilor climatice al Uniunii Europene Copernicus, luna iunie trecută a fost cea mai caldă din întreaga istorie a observațiilor meteorologice din Europa de Vest. Temperatura medie a aerului în regiune a atins 20,74°C. De la incendiile de pădure, în primele două luni de vară au fost afectate cel mai puternic Franța, Spania, Portugalia, Grecia și România. În total, în aceste țări au ars aproape 0,5 milioane de hectare de teren.