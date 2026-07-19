Ozon și Wildberries au modificat condițiile contractului: Nu vor compensa pierderile cauzate în urma dronelor.

Marketplace-ul Ozon a actualizat condițiile ofertei privind forța majoră, adăugând un punct referitor la acțiunile militare. Acest aspect a fost semnalat de canalul de Telegram „Vremya goszakupok”.

După cum a constatat The Insider, pe 30 iunie pe site-ul marketplace-ului a apărut documentul „Condiții generale de colaborare” ca supliment la „Contractul pentru vânzătorii de bunuri”, transmite theins.ru.

În noul document, care a intrat în vigoare la 1 iulie, există o clauză „Distribuirea riscului antreprenorial”, în care se precizează că „contrapartea își asumă riscul antreprenorial și exonerează Ozon de orice pretenții în temeiul Contractului”, dacă aceste pretenții sunt cauzate de următoarele motive:

acțiuni militare și/sau operațiuni, indiferent de declararea războiului;

stare de război sau stare de urgență, regim de operațiune antiteroristă, regim de situație de urgență, regim de nivel maxim de reacție sau orice alt regim juridic special;

tulburări în masă;

impactul aparatelor de zbor pilotate sau nepilotate de orice destinație;

impactul armelor rachetă, mijloacelor de apărare antirachetă sau antiaeriană;

tir cu orice armă, explozie/detonare intenționată a oricărui dispozitiv, dacă aceasta a avut loc direct sau indirect ca urmare a evenimentelor menționate în această clauză;

detonarea minelor, proiectilelor, munițiilor, torpilelor, bombelor, altor arme, dispozitive sau unelte de război;

impactul undei de șoc și exploziei;

scurgerea sau dispersarea oricăror substanțe poluante sau otrăvitoare.

Wildberries a actualizat, de asemenea, oferta, extinzând lista „circumstanțelor de forță majoră”, în care marketplace-ul are dreptul să nu plătească despăgubiri vânzătorilor pentru bunurile pierdute, fapt semnalat pe 1 iulie de postul de televiziune „Dojd”. Conform noilor reguli, marketplace-ul nu este responsabil pentru „orice consecințe ale utilizării, impactului, căderii, lansării sau declanșării armamentului, tehnicii militare, aparatelor de zbor (inclusiv UAV-uri), mijloacelor de distrugere, munițiilor și componentelor acestora, precum și tirurilor și exploziilor și altor mijloace de distrugere”.

În noaptea de 18 iulie, în urma unui atac cu drone ucrainene, au luat foc două depozite Wildberries — în Kotovsk, regiunea Tambov, și în Elektrostal, lângă Moscova. În regiunea Tambov au murit șapte persoane, iar în Elektrostal — una. Zeci de persoane au fost rănite.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că depozitele Wildberries „au fost folosite de agresor pentru a asigura livrările de componente sancționate pentru producția de drone și echipamente de navigație”.